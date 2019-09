Diesel, i dieci modelli più risparmiosi / Nissan Qashqai, 26,3 chilometri con un litro

L'aggiornamento continua del crossover Nissan ha migliorato alcuni aspetti del modello leader nel settore. Il frontale è diventato più imponente e dominato dal motivo a “V” che dalla mascherina si prolunga nel paraurti. Più consistenti le novità nell'abitacolo, dove spiccano i sedili con una diversa profilatura per incrementare il confort. Per il resto l'abitacolo si conferma accogliente e rifinito con apprezzabile cura. Soddisfacenti anche i 430 litri di capienza del baule con il divano dietro in uso. Altre novità riguardano la guida: il modello rinnovato è più confortevole con i fruscii aerodinamici meno avvertibili e l'assorbimento delle sconnessioni è diventato più efficace, mentre lo sterzo col nuovo volante ha acquistato in precisione. La versione diesel più risparmiosa è il 1.500 cc da 115 cv accreditato di 26,3 km con un litro che è in vendita poco di 23 mila euro.