Diesel, i dieci modelli più risparmiosi / Opel Astra Sports Tourer, 26,3 chilometri con un litro

Una “media”, l'Astra, che da sempre Opel offre con forme classiche, semplici e filanti, oltre che proposta in due versioni, la berlina e la wagon, ribattezzata Sports Tourer. Rinnovata nel 2015 adesso arriva un aggiornamento di metà carriera, con cambiamenti minimi nell'estetica, nuove sono la mascherina e le prese d'aria nel paraurti, ma sostanziali sotto il cofano: i motori, infatti, sono tutti nuovi e con una consistente riduzione di emissioni e consumi. Invariata la cubatura del bagagliaio che è più profondo. La capienza va fino a 1630 litri per la Sports Tourer. Oltre ad essere di facile accesso con la soglia di carico a 61 cm da terra. Inoltre si può richiedere sia pure in opzione anche l'utile portellone apribile elettricamente. Il motore diesel più risparmioso è il 1.500 cc da 122 cv in vendita a prezzi di 27 mila euro