Diesel, i dieci modelli più risparmiosi / Skoda Karoq, 21,3 chilometri con un litro

Elegante e non molto appariscente, la Skoda Karoq è la suv compatta che sostituisce la Yeti. Come quest'ultima punta su praticità e spazio, doti che diventano ancor più evidenti in presenza del divano scorrevole e asportabile VarioFlex. L'abitacolo è accogliente, con finiture che badano al sodo: sono accurate, ma trasmettono più una sensazione di robustezza che di ricercatezza. Comoda la posizione di guida rialzata e studiati razionalmente quasi tutti i dispositivi di bordo. Non fanno eccezione i display nella consolle per la temperatura impostata dal climatizzatore che si leggono bene e l'indicazione su quale delle modalità di guida sia stata precedentemente impostata. La motorizzazione diesel di punta in termini di consumi è il 2.000 cc da 150 cv che è accreditato di 21,3 chilometri con un litro di gasolio ed è in vendita a prezzi che partono da poco più di 29.000 euro.