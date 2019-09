Diesel, i dieci modelli più risparmiosi / I vantaggi del gasolio

Se elettrificazione è il futuro dell'auto, i motori diesel quelli di oggi, spesso molto più ecologici di molti benzina, restano la soluzione ideale per chi macina tutto l'anno molti chilometri e dunque soprattutto per l'utenza delle flotte. Ne abbiano scelti una decina di taglia medio-grande, la più gettonata, oltre che di brand generalisti perché assicurano dei prezzi di listino più accessibili e pescando fra le varianti di carrozzeria station wagon o fra i suv compatti, due tipologie di vetture ideali anche per le famiglie con figli al seguito. Insomma di tutto e anche di più per una scelta la ragionata possibile.