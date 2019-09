Diesel, i dieci modelli più risparmiosi / Volkswagen Tiguan, 20,8 chilometri con un litro

Suv di medie dimensioni dalle linee classiche, la nuova Volkswagen Tiguan è di qualche centimetro più lunga, bassa e larga del modello che ha sostituito. L'abitacolo è molto ben rifinito e particolarmente innovativo, grazie al cruscotto interamente digitale Active Info Display, di serie con gli allestimenti più completi. L'auto è comoda per cinquee dispone del divano scorrevole: portandolo in avanti, si aumenta la già notevole capienza del bagagliaio. Lo sterzo è preciso, la tenuta di strada elevata, la guida facile e piacevole. Le versioni a quattro ruote motrici dispongono di diverse modalità di guida, selezionabili tramite un pomello sul tunnel centrale: la meccanica risponde in maniera ottimizzata per la guida su asfalto, in fuori strada o in condizioni di bassa aderenza. Il diesel più risparmioso è il 2.000 cc da 150 cv in vendita da meno di 37 mila euro