Diesel, perché con il blocco dell’export dalla Russia è l’Europa a rischiare di più

Non c’è pace sui mercati dell’energia. Il gas riguadagna quota 40 euro per Megawattora in Europa, nonostante la fine degli scioperi in Australia. E intanto sul fronte del petrolio avanza una nuova, pericolosa minaccia, che riguarda proprio lo snodo più sensibile della filiera: quello del diesel, combustibile il cui prezzo è già in forte tensione da settimane.

Il rischio che le carenze si aggravino e che ci siano ulteriori rincari – con un impatto anche sull’inflazione – è aumentato dopo il blocco ...