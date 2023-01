Diesel, il prezzo all’ingrosso torna a correre in vista dello stop ai prodotti russi

3' di lettura

Dovremmo farcela, ma a caro prezzo. Per il diesel in Europa si profila una situazione simile a quella del gas: fare a meno della Russia non ci lascerà a secco, ma comporterà costi più alti, che – salvo misure di compensazione da parte dei governi – finiranno sulle spalle dei consumatori, alimentando l’inflazione. La materia prima influisce solo in parte sui prezzi al consumo (il fisco pesa ben di più), ma il pieno di carburante rischia comunque di rimanere caro a lungo. Nel breve periodo in particolare...