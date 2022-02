Diesel V6, Audi riduce le emissioni grazie ai carburanti sostenibili

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Coerentemente con la strategia del gruppo Volkswagen, Audi persegue l'obiettivo di una mobilità a zero emissioni e mira a un bilancio carbon neutral di tutte le attività entro il 2050. L'orizzonte è elettrico, ma parallelamente la Casa di Ingolstadt rafforza la sostenibilità dei propri motori a combustione. I sei cilindri Diesel sono ora predisposti per l'utilizzo l'utilizzo di carburanti sostenibili come l'Hvo (olio vegetale idrotrattato). I V6 Diesel Audi con potenze sino a 286 vsbslli prodotti da metà febbraio possono essere riforniti con il carburante Hvo secondo la normativa europea EN 15940. L'olio vegetale idrotrattato è un combustibile sostenibile che permette una riduzione delle emissioni di CO2 tra il 70 e il 95% rispetto al Diesel fossile.

Un ulteriore plus dell’Hvo consiste nel numero di cetano significativamente più alto, a vantaggio di una combustione efficiente e pulita. «Gli effetti positivi sono particolarmente evidenti in caso di avviamento a freddo. Prima di concedere il via libera al nuovo carburante, abbiamo testato gli effetti su molteplici componenti e rilevato tanto le prestazioni quanto le emissioni allo scarico, ottenendo risultati degni di nota» afferma Matthias Schober, responsabile dello sviluppo dei propulsori Audi Tfsi, Tdi e Phev con architettura a V. La compatibilità per Audi Q5 3.0 Tdi seguirà all’inizio di marzo e successivamente sarà la volta dello step da 245 CV di A6 allroad quattro. In Europa l'Hvo è compatibile anche con i Diesel a quattro cilindri di A3, Q2 e Q3 prodotti da giugno 2021. Quanto ai modelli basati sulla piattaforma Mlb, i quattro cilindri Tdi delle gamme A4, A5, A6, A7 e Q5 possono essere riforniti con l'Hvo da metà dello scorso anno in Svezia, Danimarca e Italia. Il Diesel Hvo è già disponibile in oltre 600 stazioni di servizio in Europa, la maggior parte delle quali in Scandinavia. In futuro, Audi e il gruppo Volkswagen renderanno compatibili ulteriori motori a combustione con i carburanti sintetici rinnovabili.