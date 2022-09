Dieselgate 7 anni dopo, molto più di una centralina truccata ma uno tsunami per l’auto

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Lo scandalo che ha messo all'angolo l'industria automobilistica europea

Nel settembre di sette anni fa, era un venerdì 18, rimbalzò dall'America la notizia che l'EPA (Environmental Protection Agency) aveva riscontrato che la Volkswagen aveva installato illegalmente un software nella centralina, programmato per aggirare le norme ambientali sulle emissioni di NOx (ossidi di azoto) delle proprie vetture a gasolio, all'epoca conformi alla normativa Euro5. Il software era programmato per rilevare quando la vettura fosse sottoposta a test, azionando una riduzione delle prestazioni e delle relative emissioni, così da superare il test.

Nessuna vittima, tanti colpevoli

La reazione generale fu ovviamente di condanna del comportamento, ma non era il primo scandalo che interessava l'industria automobilistica e certo non sarebbe stato l'ultimo. Dieci anni prima, alcune auto giapponesi manifestarono un malfunzionamento del pedale dell'acceleratore che impediva di diminuire il gas e la velocità, portando a collisioni che in qualche caso furono mortali. Ancora prima, un modello di auto americana poteva incendiarsi in caso di piccoli tamponamenti che interessassero le luci posteriori. Il primo commento allo scandalo delle centraline fu di tranquillizzare il pubblico che in questo caso non c'erano vittime, anzi nessuno s'era fatto male in assoluto.

Loading...

Già questa affermazione venne contestata dagli ambientalisti, che attribuivano all'inquinamento ambientale l'insorgere di malattie respiratorie e polmonari, con conseguenze potenzialmente letali.

In effetti, lo studio dell'EPA aveva osservato l'impatto nocivo delle sostanze emesse da veicoli diesel, in particolare quelli molto vecchi usati nel secolo scorso nelle miniere americane. Relazione sicuramente vera. Più improbabile addebitare le medesime pericolosità a vetture Euro5, di gran lunga più pulite e meno inquinanti di quasi tutte quelle vendute negli Stati Uniti, per tacere di quelle in circolazione. Anche di qua del lago è piuttosto diffusa nell'opinione pubblica la nemesi che, per punire le auto vecchie, colpisce quelle nuove che sono destinate proprio a sostituirle.

In quel settembre, sembrò l'ennesimo scandalo destinato a sgonfiarsi dopo poco. Invece non fu così. Anni dopo, quando l'industria dell'auto europea si è trovata sotto il fuoco amico, messa all'angolo da quella stessa politica che dovrebbe aiutare gli oltre 3 milioni di addetti diretti a competere con i gruppi extra-europei, tutti i vertici concordavano nel ricondurre al diesel-gate la sorgente dei loro problemi. Non era la sanzione per un'infrazione come ce ne sono tante, quanto piuttosto l'arma carica per colpire duramente un'industria vitale del continente, capace di competere con successo con i rivali asiatici e americani, e il suo Paese-simbolo, la Germania.