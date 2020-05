Dieselgate: Volkswagen deve risarcire i clienti danneggiati Gli acquirenti hanno diritto a chiedere la restituzione, sia pure parziale, del prezzo pagato per l’autovettura con centralina «truccata» di R.Es.

(AFP)

Gli acquirenti hanno diritto a chiedere la restituzione, sia pure parziale, del prezzo pagato per l’autovettura con centralina «truccata»

1' di lettura

Il dieselgate investe di nuovo Volkswagen in uno dei momenti peggiori dell’automotive, con le vendite d’auto crollate a causa della crisi innescata dalla pandemia di Covid-19. Secondo una Corte federale tedesca i clienti che hanno acquistato una vettura a motore diesel con la centralina per le emissioni “truccata” hanno diritto a un rimborso parziale del prezzo d’acquisto.

Sentenza che apre la strada ad altre richieste

La decisione è stata presa dalla Corte federale di giustizia tedesca. Il caso era quello di un acquirente di un’auto del marchio Vw che chiedeva il rimborso di quanto pagato per la sua vettura e che si era visto riconoscere un rimborso parziale, tenuto conto dell’usura dell’auto. La Corte federale a inizio maggio aveva aperto alla possibilità di un risarcimento danni in questi casi, visto che il fatto di aver comprato un’auto con centralina truccata può essere considerato un danno in sé. Con la sentenza di lunedì 25 maggio è stata confermata quella impostazione e il gruppo Vw è stato condannato a pagare il risarcimento (anche se parziale), aprendo la strada ad altre procedure di questo tipo da parte di migliaia di acquirenti.