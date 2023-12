Dietro le quinte della Scala: ecco come nasce il Don Carlo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per realizzare gli abiti dello stuolo di frati che solca il palco (53 coristi, oltre a 60 comparse e alcuni figuranti) ci sono voluti mille metri di fustagno. Per le scene – essenziali e pulite, ma pur sempre espressione del barocco spagnolo – ci sono volute 18mila foglie d’oro, 100 chili di stucco, altrettanti di gesso, di poliuretano e di gomme per calchi. E ancora, 450 metri di velluto nero, oltre 400 costumi, 140 cerniere, 50 chili di chiodi e 16mila viti di varie misura.

Preparatevi per un Don Carlo «molto teatrale», come ci racconta Emanuela Finardi, uno dei tre capi-scenografi del Teatro alla Scala, nella fattispecie, la persona che ha seguito la realizzazione delle scene del Don Carlo da principio alla fine. «Sarà un 7 dicembre di sostanza», assicura, senza poter rivelare troppo dello spettacolo che inaugura quest’anno la stagione 2023-2024 del Piermarini, l’opera di Giuseppe Verdi diretta dal maestro Riccardp Chailly, con la regia di Lluís Pasqual, le scene di Daniel Bianco e i costumi di Franca Squarciapino.

La macchina teatrale del Don Carlo

Un’opera complessa non solo sul piano musicale, ma anche nella realizzazione tecnica delle scene e dei costumi, che hanno richiesto quasi quattro mesi di lavoro serrato alle maestranze del teatro scaligero e una settimana per essere trasportate (sei camion per notte, con 9 metri di cassone ciascuno) dai laboratori dell’Ansaldo (in via Bergognone, nella zona Sud di Milano) al Piermarini. Per non parlare delle ore e delle prove necessarie per montare e adattare tutto quanto al palcoscenico e assicurarsi che tutto funzionasse.

«Non è stato facile – ammette Finardi –. Non lo è mai, perché la macchina teatrale, con i suoi elementi e i suoi tempi serrati, richiede sempre soluzioni di alta ingegneria, ma in questo caso è stato particolarmente difficile, perché ci sono alcuni elementi scenici complessi e di grandi dimensioni, che hanno richiesto davvero la collaborazione di tutte le maestranze». Ma anche usi e applicazioni “creativi” dei materiali da parte della squadra di tecnici e scenografi (otto in tutto) guidati da Emanuela Finardi, nonché tanta ricerca e flessibilità da parte del gruppo di costumisti, sotto la direzione di Antonio Iavazzo.

No, non è qualcosa che potrebbe accadere ovunque. Mettere in scena spettacoli tanto complessi richiede competenze ed esperienza oggi molto difficili da trovare e ancora più difficili da trovare all’interno di un teatro. «È un aspetto che ci viene riconosciuto da tutti i registi e scenografi con cui lavoriamo – spiega Finardi – che spesso rimangono sorpresi dal lavoro che riusciamo a fare e da come riusciamo a dare corpo alle loro idee iniziali».