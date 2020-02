Difesa consumatori e gestione reclami

Per quanto riguarda l'Agcom, il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, consente all'Autorità di attivarsi, su sollecitazione degli utenti, per imporre la cessazione di comportamenti lesivi degli interessi degli utenti e irrogare, sanzioni pecuniarie nei confronti degli operatori responsabili, nel mentre, il “Regolamento per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori, disciplina sia il tentativo obbligatorio di conciliazione che, in seconda istanza, la definizione diretta del contenzioso tra utenti ed operatori. Per l'Arera, oltre alla possibilità di intervenire con atti destinati a “richiamare all'ordine” i singoli operatori, esiste un Servizio di Conciliazione online, la cui gestione è affidata ad Acquirente unico Spa, per la facilitazione della composizione delle controversie tra clienti/utenti finali e operatori di energia elettrica e gas e gestori del servizio idrico. L'espletamento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione, regolato dalla delibera 209/2016/E/com , è condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione giudiziaria nell'ambito dei settori dell'energia elettrica e gas, mentre opera su base interamente volontaria nell'ambito del servizio idrico.