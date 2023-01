Difesa e risposta alla Cina nel tour a Ovest di Kishida

Il legame con Washington

Tra le questioni dell’ultima tappa del tour, quella che porterà Kishida alla Casa Bianca, ci sono i piani del Giappone di armarsi di missili in grado di colpire obiettivi in Cina o Corea del Nord, l’accordo bilaterale sulla difesa e gli sforzi per limitare l’accesso della Cina ai semiconduttori avanzati.

Washington spera che la politica militare più assertiva adottata da Kishida, con la ridefinizione della dottrina militare, l’aumento del budget per la difesa e l’ulteriore allontanamento dalla tradizione pacifista del dopoguerra, porti il Paese a colmare il crescente gap con la Cina. Sarebbe un deterrente rispetto a eventuali tentazioni pericolose di Pechino, in particolare nei confronti di Taiwan.

Come parte degli sforzi per sviluppare le proprie capacità di contrattacco, il Governo di Kishida ha stanziato 1,6 miliardi di dollari per acquistare dagli Usa missili da crociera Tomahawk. Per Tokyo, il Global Combat Air Programme con Roma e Londra rappresenta la prima significativa iniziativa in campo militare senza il supporto degli Usa. Questo però non significa che il Giappone abbia ridotto il proprio interesse alla cooperazione con il suo alleato più stretto, anzi.

Giappone e Stati Uniti stanno inoltre potenziando la collaborazione sullo sviluppo di chip avanzati.