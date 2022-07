Difesa europea: «Ora cooperazione tra Stati. Basta frammentazione nell'industria militare»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Evitare la duplicazione e la frammentazione, migliorare l’interoperabilità e la standardizzazione e ridurre al minimo i costi aggiuntivi, è un obiettivo che può essere perseguito attraverso la cooperazione». In tempi di guerra nel cuore dell'Europa la “difesa” è tornata centrale nelle strategie dei Paesi, che per molti anni avevano affrontato la prospettiva di guerre asimmetriche. Ora l'Ucraina riporta indietro la linea del tempo, ma i tempi sono cambiati, e anche i sistemi di difesa. L'ammiraglio Ispettore Capo Matteo Bisceglia dal 2019 è Direttore dell'Occar, organizzazione Internazionale con sede a Bonn per la cooperazione in materia di armamenti che gestisce programmi complessi di cooperazione nel campo degli armamenti, non solo europei anche se prevalentemente, primo ufficiale ammiraglio italiano a ricoprire questo ruolo. In questa conversazione con il Sole 24 Ore traccia un quadro del settore e le possibili strategie a medio-lungo termine.



«Gli Stati membri sono sempre meno in grado di colmare da soli le nuove lacune»

Ammiraglio, gli stati stanno aumentando le spese, la Nato sta ampliando gli Stati membri, ma servono risorse colossali…. «A causa degli inadeguati investimenti nella difesa, gli Stati membri sono sempre meno in grado di colmare da soli le nuove lacune di capacità, a causa della minore competitività dell’industria della difesa nazionale, in quanto indebolita dal calo degli investimenti. Le nuove minacce alla sicurezza richiedono assetti capacitivi difficilmente sviluppabili autonomamente da un singolo stato membro. L'Italia non è certamente esclusa». Certo, in Europa si sviluppano diverse versioni di aerei da combattimento, carri armati, fregate, radar, ma «in assenza di una visione strategica e della volontà di abbandonare il protezionismo delle industrie Nazionali, ovvero di promuovere la cooperazione transfrontaliera, il risultato continuerà ad essere la frammentazione, la duplicazione e la mancanza di interoperabilità. Con conseguente spreco di risorse economiche e di know-how».

«Avere duplicazioni su aerei e navi non crea valore aggiunto, ma spesso sprechi»

Serve razionalizzare, quindi, che è poi il messaggio costante del premier Mario Draghi nelle varie sedi, Ue, G7 e Nato. «Dobbiamo capire che avere più aerei da combattimento, più tipi di fregate, più sistemi radar e così via non crea un valore aggiunto. Al contrario, continuando su questa strada spenderemo di più e otterremo di meno. Mi chiedo se l'Europa possa permettersi due aerei da combattimento di sesta generazione (costo per singolo sviluppo e produzione di ben oltre 100 miliardi di ero) quando gli Stati Uniti ne faranno forse uno. Tutelare il settore della difesa attraverso adeguati investimenti rappresenta uno degli obiettivi strategici di un paese per i conseguenti benefici geopolitici, industriali economici, occupazionali».