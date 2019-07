Difesa: la firma del governo sui contratti all’estero delle nostre imprese

PER APPROFONDIRE / 5G, allarme sicurezza: la mappa dei rischi

La ricerca Icsa: senza firma di governo perdiamo commesse

Sul G2G la Fondazione Icsa, presieduta da Leonardo Tricarico, già capo di Stato maggiore dell’Aeronautica e consigliere militare a Chigi, ha pubblicato una ricerca di comparazione internazionale e di sollecitazione istituzionale. Bisogna muoversi al più presto: «La quota italiana del mercato mondiale della difesa è calata dal 2,7% del quadriennio 2009-13 al 2,3% del 2014-2018, un calo di circa un quinto a confronto della crescita del 29% degli Usa, del 33% della Francia e del 10% della Spagna» scrive Gregory Alegy, autore della ricerca.



Il G2G «è utilizzato per l’implicita garanzia politica in termini di stabilità di relazione, semplificazione gestionale e assenza di intermediari commerciali. Si può dire che il G2G si concretizzi nella firma del contratto tra due ministri anzichè tra un ministro e un amministratore delegato». Scrive l’Icsa: per l’Italia «l’impossibilità di firma governativa avrebbe già spostato commesse verso la concorrenza». Mentre «per gli altri Paesi le vendite G2G hanno valenza principalmente di politica industriale o, più verosimilmente, di sostegno alla propria industria».



Il ministro Trenta: «Nuova strategia con più tutele»

All’inizio di maggio Leonardo ha valutato di entrare in una gara del governo del Perù per alcuni elicotteri e aerei. Ma la richiesta dello stato sudamericano di una firma del governo italiano sull’offerta della nostra holding della difesa ha messo a rischio – poi la questione è stata risolta - la nostra partecipazione. «Questo è il tempo delle scelte strategiche per l’industria della difesa – ha detto Guido Crosetto, presidente dell’Aiad, alla recente assemblea – non c’è futuro se la strategia non viene fatta dalla nazione».



In quella assemblea il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha reso noto di aver firmato già il 19 giugno il decreto per «la redazione del documento contenente la Strategia Industriale e Tecnologica (SIT) della Difesa, che diverrà – ha sottolineato - parte integrante dell’Atto di indirizzo che apre il ciclo di programmazione strategica del dicastero». Trenta sottolinea come «le aziende del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza costituiscono certamente una risorsa pregiata». Nella concorrenza sempre più spietata sullo scenario internazionale la loro tutela è ormai obbligata.