Difesa, firma di governo sull’export: Guerini lancia il nuovo modello

C’è voluto tempo, almeno quattro governi, la volontà di infrangere abitudini, resistenze e rigidità burocratiche. Ma ora il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, con il supporto del Segretariato generale - direzione nazionale degli armamenti, guidato da Luciano Portolano, ha fatto decollare il Gtg (government to government): fuori dal gergo, l’export dell’industria militare nazionale garantito dalla firma di governo. Si comincia proprio con un aeromobile ad ala fissa C27J Spartan dell’Aeronautica militare, acquistato dalla Slovenia. Ma non è finita qui.

Una conquista strategica



Il Gtg non è solo questione di addetti ai lavori. Può essere un processo determinante per lo sviluppo nazionale delle esportazioni militari e high tech. Contratti miliardari e relative ricadute. Con tanto di conseguenze nei rapporti di forza internazionali. Se ne discute in Italia da quando il presidente del Consiglio era Paolo Gentiloni. La norma alla fine è entrata nella legge di bilancio per il 2020. Poi però andava resa operativa. Lorenzo Guerini spiega come sia «uno strumento essenziale per il rilancio e la crescita della nostra industria, ma anche nella forza delle relazioni tra governi». L’intesa appena firmata con la Slovenia, del resto, è un segnale operativo in attuazione della direttiva sulla politica industriale emanata dallo stesso Guerini a luglio scorso.

I prossimi passi



L’intenzione del ministro, possiamo dire del governo presieduto da Mario Draghi, è di andare avanti a testa bassa. In cantiere c’è già un’intesa con l’Austria per un contratto di fornitura elicotteri di nostra produzione. È atteso per le prossime settimane. Ma l’idea di fondo è estendere al più presto possibile il Gtg italiano, innanzitutto ai 27 Paesi dell’Unione europea. Il Segretariato generale della Difesa è a pieni giri sul dossier. Dobbiamo, del resto, recuperare terreno. Lo strumento è già in dotazione non solo a Usa, Gran Bretagna, Francia, Germania, ma perfino in Svezia e Spagna. In audizione due anni fa in commissione Difesa a Montecitorio l’allora consigliere militare di palazzo Chigi, Carlo Massagli, stimò una perdita teorica per mancati contratti, non conclusi in assenza di Gtg in Italia, pari a 1,5 miliardi di commesse l’anno.

A Roma il Nato Industry Forum 2021



ln questa settimana si sta svolgendo nella capitale il Nato industry forum-Nif con il Segretario generale Jens Stoltenberg. In vetrina per i rappresentanti militari dell’Alleanza ci sono i campioni dell’industria nazionale: Aiad, Aerea, Leonardo, Iveco-Oro Melara, Elettronica, Telespazio, Amazon Web Services Emea, Thales Alenia Space, Beretta, Mbda e altri. All’avvio il generale Portolano ha sottolineano come «la capacità per l’Alleanza di creare innovazione anche nello strumento militare è di certo sinomino di vantaggio strategico. Sono state identificate con chiarezza le tecnologie emergenti e dirompenti. L’innovazione tecnologica è volano di sviluppo ma anche mira di dominio. E gran parte delle tecnologie sono duali». La Nato ha messo in campo un fondo per l’innovazione tecnologica e il “Defence innovation accelerator for the North Atlantic”.

Lo sviluppo delle piccole e medie imprese



Il segretetario generale della Difesa nota come dato finale sia la «crescita del comparto industriale, delle piccole e medie imprese, del mondo accademico e della ricerca, con l’obiettivo di razionalizzare le risorse». Così diventa decisivo condividere «la necessità di sviluppare nuove cooperazioni tra gli alleati ma anche - sottolinea Portolano - con attori sovranazionali: come la ricerca di sinergie con l’Unione europea nell’ambito della Nato-Eu Joint Declaration». Rilancia Guerini: «Il mio Paese è in grado di svolgere un ruolo di ponte tra l’Europa e gli Usa per generare collaborazioni più ampie e trasversali, a beneficio della crescita complessiva del sistema industriale su cui oggi Nato e Ue possono e devono fare affidamento». Una direzione «ben chiara» rimarca il ministro. Il solco è tracciato. L’attesa, ora, è sui risultati.