Difesa, firmato il contratto per l’Eurodrone con Airbus, Leonardo e Dassault

Previsti 7.000 posti di lavoro in Europa

«Questa firma - commenta il capo di Airbus Defence and Space, Mike Schoellhorn - è il primo passo verso lo sviluppo di uno dei più ambiziosi programmi di difesa europei. Eurodrone è il risultato del lavoro in collaborazione tra le aziende del settore, Occar e i vari paesi coinvolti. L’iniziativa consentirà di realizzare il più avanzato sistema aereo a pilotaggio remoto nel suo segmento, genererà più di 7.000 posti di lavoro ad alto tasso tecnologico all’interno del settore e rafforzerà la sovranità industriale, il know-how e la collaborazione tra i Paesi europei».

Coinvolta Dassault

Per Eric Trappier, ceo di Dassault Aviation, «questo contratto evidenzia la determinazione delle nazioni europee e dei partner industriali a raggiungere gli obiettivi politici e ad affrontare le sfide tecnologiche che portano alla sovranità della difesa europea. Programmi innovativi con forti basi tecnologiche chiave garantiranno l’autonomia strategica dell’Europa offrendo nuove alternative all’acquisizione on-the-shelf di prodotti non europei».

Le ricadute per Leonardo

«L’annuncio segna un traguardo importante per le nazioni europee - afferma Lucio Valerio Cioffi, direttore generale di Leonardo - e conferma la determinazione e gli importanti risultati che i partner industriali hanno raggiunto nell’affrontare le sfide che accompagnano lo sviluppo di un complesso e strategico programma europeo di difesa e sicurezza. Eurodrone contribuirà a sostenere le competenze chiave e l’occupazione in Europa, fornendo alle Forze Armate sistemi operativi indipendenti ad altissime prestazioni per gli anni a venire». L’ex Finmeccanica programma di costruire le ali in composito del grande drone a Grottaglie, in Puglia, nello stabilimento che soffre per il fermo della produzione del Boeing 787.

I ritardi

L'entrata in servizio è stata rimandata dal 2025 a dopo il 2030, per i ritardi fra gli Stati nel mettersi d’accordo, da decidere anche la ripartizione delle ricche commesse per le aziende della difesa. Il velivolo, concepito per la media altitudine e lunga autonomia (Male sta per «Medium altitude long endurance»), avrà due motori turboelica.

Autonomia da Usa e Israele

L’Europa punta a creare una capacità autonoma nei velivoli a pilotaggio remoto, per affrancarsi dalla superiorità tecnologica di Stati Uniti e Israele. Il velivolo sarà più grande del Reaper americano, lungo 15 metri, apertura alare di 30 metri, autonomia di oltre 24 ore a un’altitudine superiore a 13mila metri.