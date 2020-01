Dall’Iran alla Libia, le mosse del governo italiano Venerdì 10 gennaio consiglio Affari Esteri sul dossier Libia di Andrea Carli

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha incontrato i militari italiani impegnati in Iraq durante la visita nella vigilia natalizia (fonte Ansa)

4' di lettura

«Nessuna ipotesi di ritiro dei militari italiani dall’Iraq». Arriva in tarda mattinata la precisazione del ministero della Difesa. Secondo La Stampa, i soldati italiani avrebbero lasciato, nel corso della notte, la base americana a Baghdad, da due giorni sotto il tiro dei mortai.

Intanto il dossier libico è sempre più tra quelli prioritari per l’Unione europea. Bruxelles cerca di inserirsi in una partita in cui la Turchia nell’ultimo periodo ha svolto un ruolo di primo piano. Nel pomeriggio è in programma un mini vertice straordinario a Bruxelles. Parteciperanno l’Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell e i ministri degli Esteri dei Paesi parte del processo di Berlino (Germania, Francia, Italia e Regno Unito).

Si delinea un estremo tentativo per creare le condizioni per un cessate fuoco, dopo che la missione europea a Tripoli e Bengasi è saltata per questioni di sicurezza. Il portavoce del Servizio europeo per l’azione esterna, Peter Stano, ha spiegato che «l’incontro di oggi a Bruxelles sarà principalmente focalizzato sulla Libia, per una discussione approfondita sulla situazione tra i Paesi coinvolti nel processo di Berlino, perché vediamo un’escalation davvero pericolosa in questo conflitto». È anche in corso una riunione degli ambasciatori del Comitato politico e di sicurezza dell’Ue (Cops), per discutere della situazione.

Libia, ma non solo. È in calendario per venerdì 10 gennaio una riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione europea: la discussione si allargherà in quel contesto alle tensioni tra Usa e Iran e sull’accordo sul nucleare iraniano.

Di Maio: situazione in Libia molto delicata

«La situazione sul terreno in Libia - ha ricordato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un post su Facebook - è molto delicata, ma questo non significa che l’Ue debba restare immobile. Ne ho parlato ieri sera (lunedì 6 gennaio, ndr) a Roma con l’alto rappresentante per le politiche Ue, Josep Borrell, con il quale abbiamo affrontato anche il dossier iraniano».