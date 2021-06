Diffamazione, carcere solo nei casi più gravi: ma quali sono?

Ciò induce a riflettere circa l'opportunità dell'utilizzo di un simile strumento, di recente usato dalla Corte per spingere il legislatore a occuparsi di un tema, quando in presenza di un problema di costituzionalità, il mero intervento ablativo dei giudici rischierebbe di creare un vuoto normativo. Ma forse solo uno shock di questo genere è in grado di svegliare il Parlamento dal suo torpore.

In secondo luogo, va detto che dal punto di vista degli effetti sulle concrete decisioni dei tribunali nazionali, questa sentenza avrà effetti minimi. Già ieri – e in verità da molto tempo – grazie ad un giudizio particolarmente generoso nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, anche per la diffamazione a mezzo stampa con l'attribuzione di un fatto determinato (di cui all'art. 13 legge stampa), veniva applicata la tariffa penale dell'art. 595 c.p., che prevede la pena alternativa, detentiva e pecuniaria, preferendo costantemente la seconda alla prima. Un effetto positivo, però, questa sentenza l'avrà di certo: quello di parificare a livello sanzionatorio l'offesa resa dalla stampa e dagli altri mezzi di pubblicità, come internet e televisione. Una parificazione che, come accennato, era già nei fatti, ma che non ci sembra sbagliato stia anche sulla “carta” dell'ordinamento.

Ultimo punto: nel comunicato si precisa che è stato ritenuto compatibile con la Costituzione l'art. 595 c.p., che consente al giudice di sanzionare con la pena detentiva i soli casi di eccezionale gravità. Come anticipato, l'architettura sembra, astratto, corrispondere a quella suggerita dalla CEDU.

Tuttavia, anche prima di poter leggere la motivazione, tra le due impostazioni sembra esservi una differenza sostanziale. La giurisprudenza europea indicava come casi di particolare gravità quelli di incitamento all'odio e istigazione alla violenza, menzionandoli come esempio di un elenco in teoria aperto, che però non gemmava mai altre ipotesi. Nel nostro ordinamento tali fattispecie sono già previste da autonomi reati e aggravanti, non oggetto del giudizio di costituzionalità. Sicché, se non abbiamo male inteso le parole del comunicato, sembra esserci spazio nel sistema per ipotesi di diffamazione, di una certa gravità, che meritano la sanzione detentiva, al di là dell'hate speech.

Auspichiamo che la Corte nella motivazione spieghi con chiarezza quali sono questi casi. Per parte nostra ci permettiamo un suggerimento: inserire in questo catalogo le diffamazioni, o peggio ancora le campagne stampa, commesse con l'intenzione di nuocere alla reputazione altrui. Si tratta, ad esempio, delle offese portate citando fatti conosciuti come falsi, oppure gli insulti gratuiti. Far riferimento a questo insieme di condotte avrebbe due pregi: da un lato garantire una certa qual tassatività, dall'altro aderire all'impostazione, soprattutto europea, in base alla quale il giornalista, all'idea di compiere un errore nella verifica delle fonti, non deve essere terrorizzato da conseguenze sanzionatorie che rischiano di rovinarlo.