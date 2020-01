Diffamazione: i giudici oscurano il sito anche se è americano Non passa la tesi della difesa secondo la quale il sito rispondeva alla legge degli Stati Uniti dove non c’è il delitto di diffamazione di Patrizia Maciocchi

Via libera al sequestro preventivo del sito online, non registrato presso la cancelleria del Tribunale, per il reato di stampa clandestina. La Cassazione (sentenza 3038) respinge il ricorso contro la decisione di oscurare il sito di notizie per aver diffamato il procuratore di Cosenza e per aver violato i sigilli. Contraddittoria la difesa dell’indagato che, con un argomento boomerang, negava che il sito in questione fosse un blog.

Ad avviso del ricorrente si trattava di una testata giornalistica non clandestina perché «nessuna autorità amministrativa aveva decretato la decadenza del sito dalla registrazione». E come giornale online non poteva essere sequestrato. In più il sito in questione sarebbe americano e risponderebbe alla legge degli Stati Uniti, dove non è previsto il reato di diffamazione e non c’è distinzione, nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, tra testate giornalistiche e blog.

Considerazioni che non trovano l’attenzione dei giudici di legittimità che confermano il sequestro preventivo in base alla legge sulla stampa del 1948.