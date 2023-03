Differenziata in condominio, tribunali divisi sull’identificazione del trasgressore

Ascolta la versione audio dell'articolo

La raccolta differenziata dei rifiuti rappresenta il primo formidabile strumento per garantire la circolarità dell'economia; tuttavia, essa inizia nelle abitazioni del singolo cittadino che si impegna a selezionare le diverse frazioni dei materiali, separando in appositi contenitori organico, vetro, metalli, legno, plastica e carta.



I cassonetti

Questo consente di recuperare risorse dai rifiuti risparmiando materie prime e riducendo i rifiuti da smaltire. In alcuni Comuni, ad esempio Roma, sono presenti anche cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati,



Questo non significa che è possibile evitare la raccolta differenziata, ma solo che in quei cassonetti devono essere depositati quei rifiuti che non possono essere inseriti nei contenitori dedicati alle altre frazioni riciclabili (es. giocattoli rotti, compact disc o dvd, oggetti in gomma, spugne sintetiche).

Le formule applicabili nei Comuni

Tuttavia, non c'è un solo modo per fare la raccolta differenziata; infatti, si va dalla raccolta porta a porta (per esempio a Milano) alla raccolta stradale con campane e cassonetti (per esempio a. Roma) a quella mista che unisce le due modalità (per esempio a Palermo) ma c'è anche la raccolta multimateriale (che unisce nello stesso cassonetto vetro-plastica-metalli oppure carta-vetro-plastica-metalli, per esempio a Ravenna). Del resto, le caratteristiche delle città italiane sono molto diversificate e un singolo modello non può valere per tutte. Si pensi alle città d'arte, con ovvia viabilità limitata dal patrimonio culturale o addirittura a Venezia dove i rifiuti si raccolgono con le barche nei canali.



Le sanzioni amministrative

Dai primi goffi tentativi di raccolta differenziata degli ultimi anni 90 si è giunti oggi ad avere cittadini decisamente esperti nelle separazione delle varie frazioni. Se molto è dovuto sicuramente all'esperienza e all'impegno civico dei singoli o delle diverse collettività locali, molto altro è dovuto anche alla concreta possibilità di incorrere in importanti sanzioni amministrative.