«Difficile raggiungere la Liguria e la Francia è sempre più lontana»

Costi maggiori e tempi lunghi per chi come Aldo Caranta gestisce una società di trasporto a Fossano con dieci mezzi su strada. «La nostra zona ha forti carenze infrastrutturali e l’alluvione di novembre ha aggravato un a situazione già complessa» racconta. Il problema numero uno restano i collegamenti con la Liguria, diventati difficili dopo il crollo del viadotto lungo la A6. «Un problema – spiega Caranta – che si aggiunge alle frequenti chiusure o riduzioni di traffico su quell’arteria». L’intero sud del Piemonte sconta i problemi di accesso ai valichi, ad esempio: la Maddalena chiuso spesso per neve durante l’inverno e il Colle del Tenda vietato per i mezzi superiori alle 19 tonnellate.