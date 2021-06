Diffusione Orologi amplia il portafoglio e punta all’estero

1' di lettura

Dopo un 2020 difficile, il 2021 si è aperto con segnali di ripresa anche per Diffusione Orologi, storica azienda con sede a Milano e leader nella distribuzione di segnatempo, con in portafoglio i marchi di proprietà Opsobjects e Iamthewatch, oltre a Daniel Wellington e Olivia Burton e Mvmt del Gruppo Movado. «Quest’anno ci permetterà di mettere a frutto quanto appreso nel corso del 2020, l’innovazione per noi sarà sempre importante e lavoreremo in partnership con la distribuzione tradizionale, nostro fiore all’occhiello e canale imprescindibile per l’orologeria», dice Mario Guilgio, ceo dell’azienda e membro della famiglia che l’ha fondata alla fine dell’Ottocento. Strategica per il futuro è anche la recente fusione delle consociate Watch Lab e Kulto, che consentono una flessibilità imprescindibile anche nel mercato post-pandemia. «Per il futuro vogliamo dare vita a nuovi marchi o includerne altri nel nostro portafoglio, ma anche espandere la nostra attività all’estero», aggiunge Nicola Bobbio Pallavicini, partner e Business Development Manager di Diffusione Orologi. «Oggi operiamo nel panorama dell’orologeria di fascia commerciale da una posizione di maggiore forza, siamo più presenti, più capillari e anche più aggressivi in termini di politica commerciale», aggiunge Guilgio.

Loading...