Diga di Genova, il Tar annulla l’affidamento dei lavori

Proseguono i lavori per la diga

Il consorzio PerGenova Breakwater, che ha ottenuto l’aggiudicazione dell’opera, intanto, prosegue i lavori e non sarà, come si è visto, parte in causa nel contenzioso tra Eteria e Adsp. Il consorzio guidato da Webuild, in collaborazione con Fincantieri Infrastructure, Fincosit e Sidra, fa sapere che, dall’avvio dei lavori, «le lavorazioni di maestranze e tecnici per la nuova diga foranea» procedono «spedite».

Le prime attività di stesa della ghiaia per il consolidamento dei fondali (nella foto in alto) «proseguiranno - spiegano i tecnici - per tutto il mese di maggio e porteranno al versamento sui fondali, nelle aree predefinite, di circa 2mila tonnellate di ghiaia al giorno. Sarà impiegata una nave da 3.600 tonnellate di portata, che compirà un ciclo di andata e ritorno da Piombino ogni 36 ore».

La stesura della ghiaia procederà fino al 2024

In aggiunta, «una nave più piccola, da 400 tonnellate, effettuerà due viaggi al giorno da Genova. Le attività proseguiranno a maggio e giugno, coinvolgendo le prime due aree di prova: Campo prova 1, a maggio, e Campo prova 2, a giugno».

L’attività di stesa della ghiaia, concludono i tecnici, «continuerà, poi, senza più interrompersi, fino a settembre 2024, prevedendo l’impiego anche di navi da 40mila tonnellate. In parallelo, nelle ultime due settimane di maggio, partirà la fase di palificazione: 70mila pali saranno infissi nei fondali grazie all’utilizzo di quattro pontoni (piattaforme galleggianti di 600 metri quadrati), su cui verranno installate due gru per ciascuno. Questa fase di lavorazione si protrarrà per i prossimi 17 mesi».

