Digit’ed cresce con l’acquisizione di Altaformazione da parte di Nextalia sgr

Nextalia sgr, per conto del Fondo Nextalia Private equity ha siglato un accordo per acquisire il 100% di Altaformazione. È un nuovo tassello di Digit’ed, la società nata dall’accordo tra Intesa Sanpaolo e Nextalia SGR per creare una nuova realtà, specializzata nella formazione e nel digital learning, facendo leva sull’infrastruttura di Intesa Sanpaolo. Francesco Canzonieri, ad di Nextalia sgr, spiega che «il mercato della formazione e del digital learning è in continua crescita, ed è sempre più evidente come lo sviluppo e la competitività delle imprese sia legata alla qualità delle competenze e alla formazione del capitale umano».

Digit’ed si rivolge sia al segmento business, ovvero alle grandi aziende, piccole e medie imprese, sia alla pubblica amministrazione, sia agli ordini professionali, sia al segmento consumer, anche in collaborazione con prestigiose istituzioni italiane e internazionali, rispondendo così alle crescenti esigenze del mercato della formazione, legate alla trasformazione digitale, all’evoluzione delle competenze e al re-skilling.

L’acquisizione di Altaformazione «rappresenta un importante tassello per la creazione di Digit’ed - aggiunge Canzonieri - per rispondere concretamente alle esigenze delle imprese di colmare il forte divario tra domanda e offerta di competenze professionali e avviare programmi di up-skilling e re-skilling in un mercato del lavoro in continua evoluzione». Altaformazione oggi collabora con oltre 150 tra le principali corporate italiane e fa formazione a oltre 2 milioni di persone. Negli anni è diventata uno dei punti di riferimento nel suo mercato, soprattutto per la capacità di investire in innovazione. Il suo fondatore, Vittorio Zingales, dice che l’operazione sarà «un significativo acceleratore del nostro percorso di crescita. Altaformazione è stata per oltre 20 anni un punto di riferimento nel campo del digital learning per tutte le aziende che credono nella formazione di qualità. Oggi non posso che credere fortemente nel potenziale di Digit’ed di diventare leader italiano della formazione, valorizzando nella nuova realtà il know-how, le competenze e le professionalità delle persone di Altaformazione».