Digital, Cina, green: le nuove vie

Le opportunità

In questo scenario dalle tinte decisamente fosche, tuttavia, emergono una serie di opportunità che, se colte per tempo, possono aiutare il settore a tornare a crescere. La moda, infatti, ha bisogno di un cambio di passo. Che, oggi più che mai, viene dettato dai consumatori.

Digitalizzazione

Il primo e più grande trend da tenere presente per il presente - e per il futuro post Covid-19 - è quello della digitalizzazione: la pandemia, con le serrande dei negozi abbassate e le persone chiuse in casa, ha accelerato una tendenza già in corso, facendo fare alle vendite online un salto in avanti di svariati anni. Chi era pronto alla sfida, sta registrando risultati da record: gli store online hanno messo a segno crescite a doppia e tripla cifra; le piattaforme digitali multimarca - come Zalando, che nel terzo trimestre ha registrato vendite a +30% o Farfetch, che ha appena ricevuto un maxi finanziamento da 1,15 miliardi da Alibaba, Richemont e Artemis per lo sviluppo in Cina - chiuderanno in netta controtendenza con l’andamento del settore, con crescite di fatturato a doppia cifra.

Anche le realtà emergenti che hanno saputo puntare sul digitale hanno trovato spazio per crescere: la start up italiana Mirta, che aggrega artigiani pellettieri ( e da poco anche maglifici) in una piattaforma online, per esempio, durante e dopo il lockdown ha registrato crescite a tripla cifra e aperto una società in Cina.