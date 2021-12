Digital innovation hub: l’asse con i competence center per la transizione 4.0

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’alleanza ha preso le mosse dall’accordo, siglato ad aprile 2020, tra Confindustria, la sua rete di digital innovation hub (Dih), porta d’accesso delle aziende alle opportunità di Industria 4.0, e i competence center selezionati dal ministero dello Sviluppo economico per orientare gli imprenditori verso tale binario. E ora è attesa da una doppia sfida: la messa a terra dei fondi previsti dal Recovery Plan (350 milioni per potenziare l’intero meccanismo), ma anche come ha ricordato ieri Maurizio Marchesini, vicepresidente per le Filiere e medie imprese di Confindustria, il bando europeo per la selezione degli European digital innovation hub (Edih) con cui Bruxelles intende accelerare sulle tecnologie digitali in Europa: «È un modo concreto per far vedere che o riusciamo a fare massa o non siamo». E, per vincere anche questa partita, «non possiamo continuare a finanziare solo come Confindustria questa operazione dei Dih.

Bisogna che diamo un booster a questa attività e cerchiamo di finanziarla in maniera più proficua per aumentarne il volume di fuoco», ha detto Marchesini. Per poi cedere la scena a un bilancio delle collaborazioni avviate finora tracciato dai responsabili dei competence center (da MedITech a Cyber 4.0, da Cim4.0 a Bi-Rex) e da quelli dei digital hub innovation: dalla Toscana al Lazio, dal Piemonte alla Lombardia, fino alla Campania che, a margine, ha presentato, con il suo direttore Edoardo Imperiale, l’ultimo numero di Infosfera, rivista nata nel 2020 ed espressione della rete nazionale dei Dih.