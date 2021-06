Digital Innovation Hub Lombardia, scatto verso le Pmi

Inoltre, per favorire l'incontro tra domanda e offerta nell'ecosistema dell'innovazione e per supportare le imprese nel fare progettualità, il DIH Lombardia sta raggruppando aziende in cluster al fine di offrire servizi ancora più su misura. Questo consentirà alle PMI di confrontarsi e ricevere supporto per identificare e realizzare progetti di trasformazione digitale, oltre all'organizzazione di visite ed eventi. L'obiettivo è di orientare in modo mirato le aziende verso i Competence Center per avviare progetti di trasformazione digitale. In particolare, DIH Lombardia ha avviato una collaborazione che punta a rafforzare con il MADE, Competence Center di Milano, inaugurato a dicembre 2020.

Ma è la prospettiva europea il cuore del Piano strategico del DIH Lombardia che guarda agli European Digital Innovation Hub come nuova opportunità per le imprese lombarde.Gli EDIH altamente specializzati presenti in tutta Europa saranno dei punti di riferimento per la diffusione e l'adozione delle tecnologie digitali avanzate, dal calcolo ad alte prestazioni all'intelligenza artificiale, alla cybersicurezza.L'obiettivo degli EDIH è accrescere la competitività dell'industria e delle organizzazioni pubbliche migliorandone i processi di business e produzione, fornendo servizi di informazione e supporto per la ricerca dei finanziamenti e agevolando l'accesso alle competenze tecniche digitali avanzate.