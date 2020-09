Digital Magics e Cdp Venture Capital co-investono in 6 startup

Criptalia è la piattaforma regolamentata di crowdlending peer-to-peer, che collega le PMI di valore che vogliono investire in un progetto di crescita, con i finanziatori alla ricerca di buoni tassi di interesse e a basso rischio sui cui investire. Criptalia utilizza Blockchain pubbliche permissionless, principalmente con i protocolli Bitcoin ed Ethereum, in quanto si ritiene la Blockchain pubblica l'unica che può garantire sufficiente trasparenza, immutabilità e sicurezza agli investitori. La startup è conforme al 100% al regolamento europeo MiFID II.

GrowishPay, startup fintech italiana, è leader nelle soluzioni di social payment e-wallet based per pagamenti di gruppo, liste regalo, giftcard, e-wallet management, pagamenti privativi, loyalty e cashback. La società opera con il marchio Growish (collette online), ListaNozzeOnline.com (lista nozze per raccogliere importo dei regali su wallet e sito matrimonio) e ScuolaPay, per pagare in modo semplice e sicuro ogni attività scolastica (coming soon). Forti dell'esperienza di oltre 105.000 utenti ed oltre 35 milioni di transazioni gestite, offre soluzioni B2B2C via API, SDK o piattaforma SaaS in white label per il retail e l'e-commerce con convergenza omnicanale ad oltre 1.000 merchant di primaria importanza.

Plurima, la piattaforma assicurativa digitale più avanzata e completa presente sul mercato, è la prima rete italiana di Agenti di assicurazione indipendenti. Si tratta di un gestionale assicurativo creato per tutti gli intermediari assicurativi A, B ed E, che garantisce accesso e registrazione veloce e senza obblighi, una ampia gamma di prodotti specifici per ogni esigenza, preventivi rapidi e strumenti completi per la gestione della documentazione precontrattuale, della polizza e degli incassi.

FrescoFrigo, startup innovativa nata con l'obiettivo di sviluppare un nuovo concetto di Retail (1 mq), permette di migliorare il corretto stile di vita di tutti i giorni, grazie all'accesso privilegiato a prodotti di qualità, freschi e salutari a pochi passi dalla propria scrivania e porta di casa. La start-up cura l'intero processo tecnologico, dallo sviluppo hardware a quello software, all'installazione del FrescoFrigo. Grazie ad un'App dedicata al cliente e alla Dashboard per il fornitore, la Società è in grado di gestire, consegnare e rifornire giornalmente FrescoFrigo con un'offerta di alta qualità, funzionale alle necessità del target presente all'interno della location.

Wenda, nata come startup in ambito foodtech, è un’azienda italiana che collabora con i maggiori player del settore Food&Beverage a livello globale, da produttori a retailer, dalla logistica alle compagnie assicurative. Wenda digitalizza i dati di temperatura e tracciabilità unendoli a quelli di logistica nelle molteplici fasi della distribuzione, integrandosi automaticamente con strumenti di misura e software gestionali, di logistica e di qualità utilizzati dai diversi attori della supply chain. Controllando ogni fase della supply chain, riduce il food waste e valorizza la freschezza, ottimizzando i processi e tagliando tempi e costi, tutelando i consumatori, aumentando la trasparenza, la sicurezza e la tracciabilità.