Digital tax per aiutare negozi e Pmi italiane, il Parlamento vuole cambiarla

3' di lettura

Il Parlamento mette sotto la lente la digital tax, l’imposta del 3% sui ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali, effettuati da parte di imprese di rilevanti dimensioni (almeno 750 milioni di ricavi) nel territorio dello Stato. Proprio mentre si avvicina nel 2021 l’appuntamento con il primo versamento dell’imposta, i parlamentari (anche di diverso segno politico) chiedono al Governo modifiche alla struttura del prelievo. A muoversi con una mozione è il gruppo alla Camera di Forza Italia. Il documento che porta come primo firmatario Sestino Giacomoni, presidente della commissione bicamerale di vigilanza su Cdp (Cassa depositi e prestiti), chiede espressamente al Governo di impegnarsi per tutelare le Pmi italiane.

La richiesta di esclusione

In particolare da Forza Italia punta a impegnare l’Esecutivo ad «adottare ogni iniziativa normativa finalizzata ad escludere dal campo di applicazione della digital tax, come disciplinata dalla legge di bilancio 2020, le imprese nazionali, sulla scia di quanto peraltro già previsto in altri Stati membri». Ma, ad avviso dei parlamentari azzurri, non può essere sottovalutato il mutato quadro economico rispetto a un anno fa, con la crisi economica prodotta dalla pandemia in corso che ha cambiato decisamente le carte in tavola.

Loading...

Ecco perché viene avanzata la richiesta di «adottare nell'ambito della prossima manovra di bilancio 2021 ogni iniziativa di competenza finalizzata ad adeguare il prelievo fiscale dovuto da parte dei colossi del web, nonché a destinare in via prioritaria le risorse rinvenienti all'abbattimento della pressione fiscale gravante sulle Pmi maggiormente danneggiate a seguito dei provvedimenti restrittivi emanati dal Governo a seguito del virus Covid -19 e sulle attività commerciali di vicinato, tra cui le botteghe storiche, che rappresentano un patrimonio unico dal punto di vista culturale e della tutela del made in Italy delle città del nostro Paese».

In sostanza una sorta di redistribuzione compensativa, per la dinamica che ha portato giocoforza i consumatori - sia nel lockdown primaverile sia nelle nuove restrizioni ora in vigore per la seconda ondata - a indirizzarsi verso l’e-commerce.

Gli effetti della pandemia

Stando a quanto riporta la mozione di Forza Italia, infatti, «con la pandemia da Covid 19 e a seguito dell'adozione di provvedimenti restrittivi quali il lockdown, mentre le attività commerciali di vicinato, tra cui le botteghe storiche, in molti casi chiudono non essendo in grado di sopravvivere, i colossi del web continuano ad aumentare i propri profitti senza neanche corrispondere degli sconti alla clientela, beneficiando di una situazione in cui si registra un maggior ricorso agli acquisti on line e dell'utilizzo di servizi internet».