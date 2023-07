Versamenti della digital tax 2023 superano i 390 milioni di euro

2' di lettura

I versamenti del 2023 (riferiti all’anno di imposta 2022) scaturiti dalla “digital tax”, ovvero l’imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (legge 145 del 2018) - la stima è aggiornata al 20 luglio scorso - risultano pari a 390 milioni di euro e risultano superiori di 92 milioni (+30,9%) a quelli del 2022. Il dato è riportato nella risposta del ministero dell’Economia e delle Finanze a una interrogazione presentata da Emiliano Fenu , deputato M5s, in commissione Finanze della Camera. Ha risposto il sottosegretario Federico Freni .

Gettito in crescita

«Questo risultato - si legge nel documento - consolida la crescita già registrata nel 2022, anno in cui le entrate sono risultate di 298 milioni di euro contro i 240 milioni del 2021 (+58 milioni di euro, +24,2 per cento).

L’80% dell’imposta dichiarata riconducibile a soggetti non residenti

Le informazioni contenute nelle dichiarazioni, spiegano ancora i tecnici del Mef nel documento, permettono di identificare con maggiore precisione lo Stato di residenza dei soggetti passivi e gli elementi quantitativi che sottostanno alla determinazione dell’imposta. Negli anni di imposta 2020 e 2021 (i dati completi delle dichiarazioni non sono al momento disponibili) circa l’80% dell’imposta dichiarata è riconducibile a soggetti non residenti. Il gettito risulta di poco superiore al dato dichiarato nel 2020 (+ 8 milioni di euro circa) e di poco inferiore a quello 2021 (meno cinque milioni di euro circa). Questi disallineamenti, viene spiegato nel documento del Mef, «potrebbero essere dovuti a errori di compilazione, omessi versamenti o indicazione errata del codice tributo al momento del versamento».

Irlanda, Italia e Usa ai primi tre posti nella classifica di provenienza del gettito

Dalla tabella su frequenze e ammontare dell’imposta dovuta per Pese di residenza del dichiarante, viene fuori che, con riferimento all’anno di imposta 2020, 93,6 milioni di euro sono giunti da soggetti residenti in Irlanda, 50,9 milioni di euro da soggetti residenti in Italia e, al terzo posto, quelli residenti negli Usa (30,2 milioni). Fotografia sostanzialmente simile (aumentano gli importi) se si guarda all’anno di imposta 2021, con i soggetti residenti in Irlanda sempre al primo posto (128,1 milioni), quelli in Italia al secondo posto (58,4 milioni). Al terzo posto per quanto riguarda la provenienza del gettito targato “web tax” ancora gli Stati Uniti (34,1 milioni).