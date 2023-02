Digital Value pronta al trasloco al mercato principale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Digital Value avvia il trasloco sul mercato regolamentato Euronext Milan. È quanto approvato nella giornata di ieri dal consiglio di amministrazione della società romana, specializzata in infrastrutture ITC, che è già quotata sul mercato Euronext Growth Milan.

L’avvio del progetto di ammissione a quotazione delle azioni della società sul mercato principal, è un passaggio importante per l'azienda approdata in Borsa nel novembre 2018 grazie all’operazione spac in cloud promossa da Electa, di Simone Strocchi. Il titolo di Digital Value, dai 10 euro della quotazione, è oggi sopra i 67 euro, con una market cap di oltre 673 milioni.

A dicembre scorso, Marco Patuano, consigliere d'amministrazione e advisor del Piano strategico di sviluppo di Digital Value, aveva raccontato al Sole24 Ore le aspirazioni in fatto di listino: «Vediamo come va il mercato – aveva detto Patuano – ma è chiaro che il segmento principale può rappresentare una evoluzione naturale quanto positiva».Evoluzione che adesso è quasi realtà. Il progetto di quotazione all'Euronext Milan, sarà adesso sottoposto all’approvazione della prossima Assemblea degli Azionisti prevista a inizio aprile. E come spiega una nota ufficiale diffusa dalla società, l’operazione di translisting «è finalizzato a consentire alla società di beneficiare di una maggiore liquidità dei propri titoli e visibilità da parte del mercato e degli investitori istituzionali».Allo stesso tempo, il passaggio sul mercato regolamentato «rafforzerà le ormai consolidate relazioni con i propri partner strategici, nonché permetterà di coinvolgere ulteriori investitori istituzionali nell’ottica di una progressiva valorizzazione del gruppo Digital Value, del suo brand e del suo posizionamento competitivo».

L’operazione, come già scritto, è chiaramente subordinata all’ottenimento dell’approvazione da parte dell'assemblea, ma anche al completamento degli adempimenti formali e sostanziali richiesti dalle Autorità ed alle necessarie autorizzazioni da parte delle stesse.A supporto del progetto di ammissione dei propri titoli all' Euronext Milan, Digital Value sarà affiancata da Banca Intesa, Equita SIM, BDO Italia, PWC Business Services, GattiPavesiBianchiLudovici, Baker&McKenzie e Clifford Chance.