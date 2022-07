Digital Value sperimenta gli «Easy Friday»: di venerdì si lavora 4 ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’orario lavorativo passa da otto a quattro ore e il venerdì diventa «easy». Si chiama «Easy Friday» l’iniziativa di welfare aziendale lanciata da Digital Value, società di Ict quotata sul segmento Euronext Growth da ormai quattro anni, per l’estate 2022. Funziona così: dall’8 luglio al 5 agosto, per cinque venerdì, si riduce l’orario lavorativo. Le venti ore di ferie addizionali offerte dall’azienda hanno l’obiettivo di favorire il miglioramento dell’equilibrio tra lavoro e vita privata per gli oltre trecento dipendenti del gruppo. «Un segno di riconoscimento verso la comunità interna per i risultati che stiamo ottenendo e per la trasformazione in corso nel gruppo», commenta il presidente Massimo Rossi.

«Stiamo considerando di rafforzare un insieme di azioni virtuose per il nostro sviluppo sostenibile nella consapevolezza che, anche attraverso la responsabilità sociale d’impresa, potremo raggiungere l’obiettivo di coniugare l’essere polo di eccellenza italiano con la capacità di attrazione per nuovi talenti», continua Rossi. Digital Value conta 558 milioni di ricavi annuali e 300 dipendenti. Il gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi Ict per la digitalizzazione di clienti large account operanti nei settori strategici dell’economia del paese - dalle telecomunicazioni ai trasporti, passando per la finanza - che rappresenta il segmento trainante del mercato.