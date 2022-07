Digital360 compra il 51% del Gruppo Methodos, advisors Advant Nctm e Amtf avvocati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo i dati semestrali consolidati preconsuntivi per il 2022 recentemente pubblicati da Digital360, il fatturato del gruppo cresce del 50%, anche grazie alle acquisizioni concluse nella seconda metà del 2021 raggiungendo un valore di quasi 25 milioni di euro, contro i 16,2 milioni del semestre precedente. A perimetro costante la crescita è stata del 20%.



Digital 360, Pmi quotata sul mercato Euronext Growth a Milano, ha recentemente siglato (il 30 giugno 2022) un accordo vincolante per l'acquisizione del 51% del Gruppo Methodos, società attiva nella consulenza organizzativa nata nel 1979 a Milano. Il corrispettivo per la cessione delle quote è stato fissato in 4,26 milioni di euro.



Con questa acquisizione Digital 360 amplia la sua presenza nel mercato dell'advisory, anche basato su piattaforme tecnologiche (consultech), a supporto del cambiamento organizzativo e della trasformazione digitale nelle organizzazioni, mercato in forte crescita per effetto anche dell'impulso dato dalla pandemia e dai piani di rilancio e rinnovamento dell'economia post emergenza (Pnrr). Il Gruppo Methodos nel 2021 ha conseguito ricavi per circa 9.0 milioni di euro



Per gli aspetti legali dell'operazione Digital360 si è avvalsa di Advant Nctm mentre i venditori sono stati assistiti da Amtf avvocati mentre i rispettivi tax advisor sono stati Advant Nctm e lo Studio Lasagni di Milano.