Digitale, Butti: realizzare Pnrr indipendentemente da Rete Nazionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Vorrei essere estremamente chiaro su un punto, il Pnrr deve essere realizzato, indipendentemente dal tema della Rete Nazionale e dalle discussioni sul futuro degli operatori di telecomunicazioni in campo». A chiarirlo è stato il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione tecnologica, Alessio Butti, nel corso della sua audizione presso la Commissione Trasporti della Camera.

Butti: chiamiamola Rete Nazionale, unica o non

«Chiamiamola Rete Nazionale, così finiamo con dire ’unica’ o non unica» ha premesso Butti rispondendo in Commissione trasporti, presentando i pilastri del suo mandato governativo. Una delle macroaree in cui interverrà è quello della connettività. E la connettività, ha sottolineato Butti nel corso dell’audizione, «è la principale condizione abilitante per portare a termine tutti gli interventi in tema di digitalizzazione, Un capitolo che, «si compone essenzialmente di 3 grandi dossier: innanzitutto quello per la realizzazione della Rete Nazionale, quello relativo al 5G, e quello che include gli interventi atti a realizzare connessioni in fibra per i cittadini, scuole, ospedali e isole minori». E la rete, è la «principale condizione abilitante, pilastro per garantire a tutti eguale opportunità di sviluppo». Su questa, prosegue Butti il Governo conferma il suo progetto che ha come obiettivi «tutelare gli interessi nazionali, garantire il controllo pubblico, dare attuazione piena alle norme nazionali e comunitarie garantire e il quadro occupazionale».

Loading...

5G, Butti, ’copriamo nuove aree come distretti industriali

Il Governo Meloni sull’attuazione del 5G ’pubblico per il privato’ punta a «coprire nuove aree» fra cui i distretti industriali, ad ampliare il perimetro di intervento su ’Corridoi Ue’ sulle strade extra-urbane e ad una netta discontinuità sulla sfera ’pubblico per il pubblico’ rispetto al governo precedente abilitando «servizi innovativi a vantaggio di tutta la comunità» ha aggiunto Butti, nel corso della sua audizione, ricordando che per il 5G «abbiamo a disposizione una somma consistente di circa 2 miliardi di euro»

Per digitalizzare Pa moral suasion non basta

La digitalizzazione della PA prosegue ma «occorrerà accelerare perché la misura risponde al principio ON-OFF» ha spiegato il sottosegretario, perché non si può digitalizzare soltanto una parte. «Dobbiamo cambiare mentalità in seno al governo, come classe politica e cambiare mentalità nel modus operandi degli amministratori locali. Credo fino a un certo punto alla moral suasion, si devono trovare sistemi obbligo applicativo» ha aggiunto e per questo «è fondamentale ci sia un ampio consenso politico»

Pnrr: Butti, ancora non in grado di sapere se centreremo obiettivi 2026



«La verità è che oggi, in considerazione dei ritardi sin qui accumulati, non siamo ancora in grado di dire se gli interventi in corso saranno effettivamente completati entrogiugno 2026, come programmato a suo tempo, e questo vale anche per il capitolo relativo al “Collegamento con le isole minori”, che si dovrebbe concludere a fine 2023,in linea con le scadenze del Pnrr» ha dichiarato ancora Butti in audizione alla Camera