Digitale: un driver per telemedicina, turismo e ripopolamento dei borghi

Il cambio della struttura

«Siamo in un momento di cambio della struttura azionaria, che si concluderà tra qualche settimana – ha aggiunto -. Siamo al lavoro, con i nuovi azionisti, per un nuovo piano che consentirà di rispondere alla di domanda fibra nelle aree grigie». Il piano originale di Open Fiber prevede 7,1 miliardi di investimenti – di cui il project financing è pari a 4,7 miliardi - per cablare 19 milioni di unità immobiliari, di cui 12,7 milioni già coperte.

La corsa dell’agricoltura

A guardare positivamente alla fibra e all’infrastruttura che arriva anche nelle campagne Massimo Giansanti, presidente di Confagricoltura: «Per fortuna che c'è stata Open Fiber che ha portato la fibra nelle campagne perché altrimenti non ci sarebbe stata alcuna opportunità. Oggi l’agricoltura viaggia con la tecnologia e ha bisogno di infrastruttura e connettività».

L’accelerazione con il Covid

E poi l'elemento Covid che in questo viaggio verso il cambiamento ha avuto la funzione di acceleratore, come sottolineato da Emanuela Ciapanna, Capo del Settore Concorrenza e mercati regolamentati, Dipartimento Economia Statistica, di Banca d’Italia. «Già dieci anni fa si guardava al primo digital divide – ha detto –. Il Covid è stato uno choc di domanda digitale di portata mondiale ha avuto il ruolo e il vantaggio di portare in maniera coordinata ad adottare le tecnologie digitali per continuare a svolgere le proprie attività».

Con il digitale cresce il Pil

Dello stesso avviso anche Maximo Ibarra, Ceo Engineering che ha sottolineato: «la pandemia ha accelerato un percorso organico che sarebbe successo magari nel 2023». Poi un passaggio: «Ogni incremento negli investimenti nella fibra ottica del 10 per cento e fa crescere il pil in una percentuale che va dall'1 al 2%”».

Una grande trasformazione

Trasformazione e cambiamento. «Oggi stiamo vivendo una fase molto importante dal punto di vista civile dell'umanità con due grandi trasformazioni – ha sottolineato Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia:-digitale sostenibilità».