Digitale e arte per insegnare (e appassionare) le materie scientifiche

Gli inventori del futuro o inventori di futuro? Si gioca su questa ambiguità derivante dalla lingua inglese la nuova iniziativa del Museo nazionale scienza e tecnologia di Milano insieme alla Fondazione Rocca: Future Inventors è il progetto che punta a potenziare l'apprendimento delle materie Stem con un'ibridazione tra scienza e arte, digitale e fisico.



Nel sistema scolastico italiano, emerge sempre più forte la necessità di dotarsi di una strategia educativa perché la ripresa scolastica possa guardare al futuro. Nell'ambito del dibattito intorno all'educazione alle materie Stem (scienza, tecnologia, engineering e matematica) e alle competenze del 21° secolo trovano posto anche le competenze digitali, che sono una grande emergenza e una delle sfide prioritarie per aumentare la competitività del nostro sistema e per creare una consapevolezza e uno spirito critico sul ruolo della tecnologia e delle sue applicazioni nella vita delle persone.

In questo scenario, il progetto Future Inventors nasce per rispondere a bisogni e domande che il mondo della scuola pone da tempo. Grazie alla visione e al sostegno di un industriale e filantropo attento all'educazione, il progetto definisce e mette a disposizione un approccio all'insegnamento e all'apprendimento che, attraverso una serie di risorse educative originali, attività di formazione per insegnanti ed esperienze per gli studenti, mira a contribuire all'educazione alle Stem.

L'iniziativa è riservata alla scuola secondaria di I grado, vale a dire i ragazzi tra 11 e 13 anni, quell’età in cui si determinano di massima le scelte decisive per il futuro professionale e, soprattutto, in cui si sviluppano le passioni tematiche dei giovani.ù

Future Inventors propone un processo di apprendimento, dedicato agli insegnanti e ai loro studenti oltre che al pubblico del Museo, basato sulla contaminazione originale fra Stem e arte, digitale e analogico, fisico e virtuale che si fondono nello stesso ambiente: la cultura digitale, così vicina alla quotidianità dei ragazzi, viene usata per attivare nuove connessioni e comprensioni e diventa lo strumento che permette di esplorare contenuti scientifici e aspetti di metodo.