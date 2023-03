Digitale e green, allo studio un incentivo per gli investimenti delle imprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Agganciare innovazione digitale e sostenibilità ecologica. I tecnici dei ministeri ragionano da tempo su come incentivare con un solo meccanismo entrambe le “transizioni” che chiamano in causa il mondo produttivo. Uno strumento di agevolazione specifico è ora allo studio del ministero delle Imprese e del made in Italy ed è sul tavolo delle proposte per il capitolo energetico Repower Eu che sarà il cuore della ridefinizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La strategia

L’idea è mettere a punto uno strumento che sostenga programmi di investimento delle imprese nel campo del digitale diretti al raggiungimento di maggiore efficienza energetica, uso efficiente delle risorse, cambiamento del processo produttivo e decarbonizzazione. La chiave è collegare questo tipo di interventi alla riduzione dei costi della bolletta elettrica, criterio principale delle misure finanziabili con il REPowerEu. Ci sono comunque ancora aspetti da mettere a punto e serve il vaglio finale del ministero dell’Economia e di quello del Pnrr, Affari Ue e Coesione che dovrebbe presentare entro il 30 aprile alla Commissione europea la proposta di Pnrr integrato.

Il nodo incentivi

Il concetto di digitale “green” rischia, va detto, di rimanere puramente teorico se non si disegna un meccanismo di incentivazione molto coerente con entrambe le finalità e definito con requisiti molto precisi. Potrebbe anche trattarsi di una nuova versione degli incentivi fiscali del piano Transizione 4.0. Da ricordare, su questo punto, che dal 1° gennaio 2023 i crediti di imposta per gli investimenti in digitalizzazione del piano Transizione 4.0 sono in vigore con aliquote dimezzate rispetto al 2022 e che in più di un’occasione il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso aveva parlato della possibilità di ripristinare agevolazioni più robuste una volta negoziato con la Commissione il reimpiego di risorse Pnrr che, a valere su questa misura, non sono state utilizzate entro la scadenza del 2022.

Il tavolo Tim coordinato dal Mimit

L’incrocio dei due processi di transizione è stato un argomento di discussione anche durante gli incontri del tavolo Tim coordinato dal Mimit. Si è parlato di sostenere le imprese delle telecomunicazioni sul fronte dei costi energetici. Dati e proposte in questo senso sono stati forniti da Asstel, l’associazione della filiera delle tlc che fa capo a Confindustria. L’interconnessione tra le due filiere, secondo Asstel, è dimostrata ad esempio dall’importanza per gli impianti di generazione elettrica da rinnovabili di processi digitali come la gestione predittiva, il monitoraggio da remoto, i servizi di demand-response, i sistemi di ottimizzazione degli impianti, la telegestione dei dispositivi connessi alla rete ma anche i servizi cloud e di cybersecurity. Secondo uno studio del Politecnico di Milano, commissionato da Asstel, esistono circa 30 soluzioni tecnologiche che il comparto degli operatori delle comunicazioni elettroniche è in grado di supportare direttamente, mettendole al servizio della transizione ecologica. Senza queste soluzioni tecnologiche, calcola il Politecnico, non sarebbero stati possibili i 15,7 miliardi di euro di investimenti realizzati nel 2021 nell’ambito della transizione ecologica.