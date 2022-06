Digitale e promozione integrata per aiutare le Pmi oltre confine

L’agroalimentare è un settore che sta crescendo in modo significativo nei mercati esteri: nel 2021 ha messo a segno la cifra record di 52 miliardi di euro di esportazioni. Ma che ha un potenziale ancora maggiore.

Secondo una ricerca condotta da The European House - Ambrosetti in collaborazione con Assocamerestero e presentata al Food Forum 2022, infatti, il fenomeno dell’italian sounding (cioè i prodotti alimentari che sembrano italiani ma non lo sono) costituisce un mercato parallelo al made in Italy e vale circa 80 miliardi di euro. Proprio per arginare questo fenomeno le camere hanno sviluppato il progetto True Italian Taste, giunto alla sesta edizione.

Nella versione cartacea di questo articolo è stato erroneamente indicato il Maeci come finanziatore di Assocamerestero. Ci scusiamo con gli interessati e i lettori