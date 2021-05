Digitale e sostenibilità: un’ora di streaming video consuma come due frigoriferi

3' di lettura

Un’ora a settimana di streaming video nel corso di un anno richiede un consumo di energia pari a quello di due frigoriferi collegati 24 ore. Ma pochi lo sanno e ci pensano. Quanto ne sanno gli italiani di digitalizzazione e sostenibilità? A parole molto, nella pratica, forse, un po’ meno. L’80% afferma di avere una conoscenza abbastanza o molto precisa del concetto di sostenibilità, ma il 62% non sembra in grado di correlare la visione di sostenibilità che ritiene prioritaria con scelte economiche e sociali coerenti.

Teoria e pratiche quotidiane non vanno di pari passo

La digitalizzazione è considerata un’opportunità per il 92% degli italiani anche se presenta rischi di disuguaglianza per il 65%. Quando i due temi vengono messi in relazione, un conto è la consapevolezza in merito all’urgenza di affrontare problemi come il cambiamento climatico e l’inquinamento (prioritari rispettivamente per il 74% e il 76%), un altro conto è sfruttare nella pratica quotidiana le numerose opportunità già presenti a livello tecnologico per affrontare a livello di singoli le due macro-tematiche.

AL CRESCERE DELLA COMPETENZA DIGITALE DIMINUISCE LA PAURA NELLA TECNOLOGIA!

La ricerca del Digital Transformation Institute

I dati emergono dalla ricerca “Italiani e Sostenibilità Digitale: cosa ne sanno, cosa ne pensano”, realizzata dal Digital Transformation Institute, fondazione di ricerca italiana per la sostenibilità digitale, che ha come partner, tra gli altri, società come Eni e Enel e diversi atenei italiani. Digitalizzazione e sostenibilità (sia sociale che ambientale) sono i principali pilastri su cui si basa il programma europeo Next generation Eu. E grazie alla consistente dote comunitaria a disposizione l’Italia, con il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), dovrà tradurre in pratica gli indirizzi di Bruxelles: se ci riuscirà – in caso contrario si rischia di perdere i finanziamenti – sarà una vera rivoluzione in numerosi campi: dal lavoro all’economia, dalle tlc ai trasporti passando per la sanità e l’ambiente.

Tecnologia: meno competenze più paura

«Il quadro che emerge dai dati della ricerca - afferma Stefano Epifani, presidente della Fondazione - è un quadro estremamente complesso e variegato, che fornisce alcune indicazioni fondamentali dalle quali partire per iniziare a disegnare quella nuova normalità che serve per rilanciare il nostro Paese». Secondo Epifani «è significativo come la paura nei confronti della tecnologia aumenti proporzionalmente al diminuire della competenza: in altri termini meno si conoscono le tecnologie più le si temono. Questo ci deve insegnare molto sul ruolo centrale delle azioni delle Istituzioni rivolte ad aumentare il livello di consapevolezza e di competenza digitali degli italiani di ogni età».

SECONDO LEI, UN'ORA DI STREAMING A SETTIMANA, NEL CORSO DI UN ANNO, QUANTO CONSUMA IN TERMINI ENERGETICI?

Applicazioni utili ma poco utilizzate

Su consapevolezza e abitudini delle persone resta quindi della strada da fare. La ricerca, infatti, dice che solo il 10% degli italiani usa regolarmente applicazioni a supporto della riduzione dei consumi, mentre il 13% le usa raramente. Il 27% dichiara di non conoscerne l’esistenza, e poi c’è un 49% che pur specificando di conoscerne l’esistenza, comunque non le adotta. Sul fronte della gestione del ciclo dei rifiuti la situazione non cambia di molto – con il 38% degli italiani che non conosce le applicazioni già esistenti e il 35% che non le usa pur conoscendole – così come nell’ambito delle applicazioni dedicate ad abbattere gli sprechi alimentari: sono sconosciute dal 48% degli intervistati e non usate dal 38% di quanti dichiarano di conoscerne l’esistenza.