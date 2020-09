Digitale, rete unica e cloud italiano: il sogno dello «Stato innovatore» dietro i progetti del Governo Patuanelli: «Lo Stato non può essere solo arbitro». La ministra Pisano: «Sovranità digitale italiana ed europea» di Manuela Perrone

Se c’è stato un progetto tra i progetti che la politica ha offerto a Cernobbio come fiore all’occhiello per invitare a guardare al futuro con più ottimismo, non c’è dubbio su quale sia stato: la rete unica e, in senso lato, l’innovazione digitale. Lo dimostrano le parole del premier Giuseppe Conte: «Non possiamo perdere l’opportunità del Piano di ripresa e resilienza per sostenere la nascita di una rete unica in fibra ottica, un’infrastruttura fondamentale per il Paese che il Governo intende promuovere, e rispetto alla quale è stato posto in essere un primo passo importante con la lettera di intenti siglata da Tim e da Cassa depositi e prestiti». Un percorso «articolato», ha sottolineato Conte, che conferma la Cdp di Fabrizio Palermo in un «ruolo di investitore strategico e paziente» e la speranza che il risultato finale sia «un’infrastruttura inclusiva, aperta, che possa aprirsi a quanti più stakeholders possibili».

Patuanelli: lo Stato «non solo arbitro»

Realtà o illusione? Di certo, l’accordo tra Tim e Cdp è la novità più concreta e promettente che il Governo ha potuto sbandierare al Forum Ambrosetti, in mezzo a un ventaglio di annunci ancora da riempire di contenuti. E mai come in questo caso il medium è il messaggio: la rete unica, come ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico nel suo intervento di domenica, è il modello di uno Stato «che non può essere solo arbitro, ma che deve essere presente per dare le linee guida». Patuanelli, come altri ministri del Governo giallorosso, rifiuta l’etichetta di neodirigismo o l’evocazione di una nuova Iri. «Le grandi trasformazioni degli assetti produttivi devono essere indirizzate da una grande governance pubblica che dia le linee di indirizzo. Questo non significa che lo Stato fa l'imprenditore: lo Stato non può stare in Alitalia per 20 anni, lì affronta una crisi aziendale e ne accompagna l'uscita ma lo Stato nelle grandi trasformazioni dei settori produttivi deve esserci e deve essere guida».

Il modello dello «Stato innovatore»

Riecheggia, nelle pieghe del cantiere Recovery Plan, la fisionomia dello «Stato innovatore» teorizzato dall’economista Marianna Mazzucato, consigliera di Palazzo Chigi scelta dal premier in persona ma osannata da tanti esponenti Cinque Stelle. È l’idea di una transizione green e digitale - pilastro, come vuole l’Ue, dei piani di rilancio nazionali - avviata e sostenuta con investimenti pubblici in una logica mission-oriented, che guardi lontano e riduca i margini di incertezza per gli operatori privati.

Pisano: «Sulle tecnologie serve lungimiranza»

La ministra dell’Innovazione, intervenuta anche lei al Forum Ambrosetti nella mattinata di domenica, ha definito «ambizioso e non facile» il percorso verso la rete unica e ha ribadito come occorra «lungimiranza»: «Dobbiamo dotarci sin da subito di tecnologie che non siano superate immediatamente da altre tecnologie più efficienti e meno costose». Che cosa significa? Anche fare i conti immediatamente con il 5G, la quinta generazione di connettività mobili. E affrontare il tema della gestione dei dati.

La sfida dei dati: verso un sistema cloud italiano?

La Pubblica amministrazione gioca un ruolo cruciale. Oggi, ha ricapitolato Pisano, «in Italia abbiamo 11mila datacenter per 23mila Pa, uno ogni due amministrazioni. Vuol dire che la maggior parte ha dei problemi, perché è stato costruito in passato. Sono armadi pieni di ragnatele senza i servizi del cloud». La maggior parte dei nostri dati ha memoria o residenza fuori dal nostro territorio. Per la ministra, è necessaria una svolta: «Potenziare un sistema cloud italiano o europeo», una forma di «sovranità digitale o europea». Una base è stata posta nel decreto semplificazioni approvato dal Senato e ora all’esame della Camera, che spinge sulla formazione digitale dei dipendenti pubblici e sulla progettazione dei servizi digitali ai cittadini.