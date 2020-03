Digitalizzata e semi-autonoma

In un ambiente in linea con i tempi ma che non ripudia lo stle di famiglia a livello di presentazione, la Nuova 500 propone un'elevata funzionalità. Quest'ultima è dovuta all'incontro fra l'attenzione per l'ergonomia e la digitalizzazione, prospettata dal display touch da 10,25” del nuovo sistema d'infotainment UConnect5 che sovrasta a centro plancia la “tastiera” di pianoforte che ospita i comandi dei vari servizi. L'UConnect5 è basato sulla tecnologia Android, è predisposto anche per Apple CarPlay attivabile anch'esso in modalità wireless, integra un hot-spot per otto device e si combina con il Telematic Box Module, che supporta i controlli da remoto. La Nuova 500 offre anche una suite di Adas, che propizia la guida autonoma di Livello 2.