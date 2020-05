Digitalizzazione e semplificazione le chiavi per la ripartenza del «made in Italy»

Buffagni ha poi detto, parlando del Decreto Genova: «Quando è stato approvato il decreto Genova, il governo è stato deriso. Ora, a distanza di due anni, il nuovo ponte è su ed è stato frutto del lavoro di tutti: le autorizzazioni amministrative arrivavano il giorno dopo in cui venivano richieste; tutti gli enti pubblici hanno lavorato senza polemica. La responsabilità alla ripartenza è di tutti cosi come la lotta per la sburocratizzazione. Oltre alle norme serve anche un enorme lavoro di progettazione e produttività. Io mi impegno a fare in modo che questo paese riparta».



L'ad e direttore generale di Open Fiber Elisabetta Ripa, intervenendo alla tavola rotonda di apertura del Business Tech Forum ha evidenziato che «in queste settimane le reti hanno retto e supportato picchi anche del 100% per quel che concerne il traffico in download. Quello che ci ha insegnato questa situazione è l'importanza di investire in maniera preventiva per farci trovare pronti sia in ambito privato che professionale che pubblico e che l'Italia ha bisogno di accelerare le infrastrutture in fibra. L'introduzione dell'autocertificazione permetterebbe di evitare le lungaggini cui andremmo incontro per ottenere i circa 80mila permessi di cui avremmo bisogno».

Ripa ha quindi aggiunto: «Oper Fiber ha iniziato i lavori nel 2018 e in poco più di due anni è riuscita a coprire circa 8 mln di unità immobiliari quindi un terzo del paese. Lo ha fatto velocemente nelle aree metropolitane. Nell'ambito delle concessioni, dove operiamo come soggetto pubblico, tutto diventa estremamente lento a causa ad esempio del non ottenimento delle autorizzazioni da parte delle soprintendenze o da un ente di bonifica. Ciò ci costringe a ricominciare daccapo. Il primo modello, privato, ha dimostrato di poter accelerare mentre l'altro va incontro a più difficoltà e abbiamo bisogno del supporto di tutti gli enti che devono autorizzare la realizzazione di una infrastruttura. Il mio sogno è la semplificazione».



«Abbiamo sdoganato la necessità della tecnologia per poter crescere. Adesso dobbiamo parlare di ripresa economica. Questa pandemia però ci ha riportato al basic dei valori della nostra Italia dando un ruolo alla tecnologia in quelli che sono i nostri cavalli di battaglia del made in Italy e capire come incentivarlo per renderlo moderno. Abbiamo poi anche affrontato il tema su come digitalizzare le nostre aziende al di là delle loro dimensioni», ha dichiarato il country manager di Oracle Italia Fabio Spoletini, sottolineando che «durante il lockdown abbiamo capito l'importanza dell'e-commerce e della gestione dei dati».



Il direttore di Enel Italia Carlo Tamburi ha dichiarato: «La digitalizzazione delle reti può dare una grande spinta alla ripartenza dopo questa emergenza che si è protratta molto a lungo e che ha lasciato dei segni sullo stile di vita e sull'economia del Paese. Quello che noi abbiamo fatto in questi due mesi è stato soprattutto di continuare a mantenere un servizio essenziale del sistema. Abbiamo riscontrato ovviamente un calo dei consumi da parte delle imprese e un parallelo incremento dei consumi delle famiglie. Non c'è dubbio che il Paese ha tenuto dal punto di vista del servizio elettrico, che abbiamo garantito mantenendo la sicurezza dei nostri dipendenti, che sono circa trentamila: metà hanno lavorato da remoto e metà a turni di due settimane. In Europa e in particolare in Italia il contesto del settore dell'energia è in transizione verso il rinnovabile. La sostenibilità e la decarbonizzazione sono i due must del periodo storico ma proprio perché questi obbiettivi, fissati al 2030, possano realizzarsi c'è bisogno di una serie di condizioni, pertanto abbiamo suggerito al Governo una serie di iniziative: la semplificazione degli iter autorizzativi, che può portare ad una accelerazione di tutti gli investimenti, soprattutto per la digitalizzazione: ci siamo resi conto tutti che si può lavorare da remoto per la maggior parte del nostro lavoro e certamente questo è stato favorito dalla tenuta della connettività. Un terzo aspetto fondamentale è che, per rispettare questi obiettivi, la riduzione di quantità di energia consumata passi attraverso l'efficientamento dei consumi e le soluzioni smart che possono essere adottate dalle famiglie, dalle imprese e dalla PA. Innovazione, sostenibilità e digitalizzazione sono gli elementi dai quali non si può prescindere».