Digitalizzazione delle PMI: la ricerca Mr Key Shop svela le esigenze delle aziende

Con il proseguire della pandemia di Covid 19 e alla luce delle recenti disposizioni in materia di smart working semplificato, con l'arrivo della proroga fino al 31 agosto del termine del lavoro agile, mai come oggi appare chiara l'esigenza di accelerare la digitalizzazione del nostro Paese, che inevitabilmente deve passare dalle PMI (Piccole e Medie Imprese).



In Italia, si contano 206 mila piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale. Le crisi nell'ultimo triennio hanno fatto emergere ancor di più le difficoltà di aziende e lavoratori nel familiarizzare con la digitalizzazione e il lavoro a distanza, l'utilizzo intensivo di apparecchiature elettroniche connesse a Internet, come portatili e smartphone e tablet, che ormai costituiscono la “nuova normalità”.



La digitalizzazione riguarda tutti i settori e le funzioni aziendali, dalle più scontate come amministrazione e risorse umane ad ambiti più innovativi, come le analisi predittive dell'utilizzo dei macchinari nel settore industriale.



Molte aziende, poi, si sono viste costrette a un passaggio repentino al commercio elettronico, avviando in gran fretta il proprio e-commerce per non perdere le opportunità create dai periodi di lockdown.



Esistono, poi, imprese che possiamo considerare alla stregua dei nativi digitali, cioè nate e pensate proprio per operare in questo nuovo scenario, come il rivenditore di licenze digitali Mr Key Shop , un'azienda specializzata in sistemi operativi, pacchetti di produttività, antivirus e molto altro. Operante da oltre 18 anni nel mondo digitale, Mr Key Shop ha servito oltre 350 mila clienti in tutto il mondo, di questi, il 15% è composto da PMI.



Le esigenze delle PMI per la digitalizzazione

Consapevole dell'attuale quadro della digitalizzazione in Italia, Mr Key Shop ha voluto indagare sul perché le PMI abbiano deciso di avvalersi di suoi servizi, per comprenderne meglio le esigenze e le motivazioni. Dunque, ha condotto un'indagine, intervistando le piccole e medie imprese incluse nella sua clientela.



Interrogate sul perché abbiano scelto di acquistare da Mr Key Shop, il 35% delle aziende ha indicato di aver puntato al risparmio economico, il 40% ha indicato la fiducia nei confronti dello shop, mentre il 25% ha dichiarato di apprezzare il vasto catalogo di software dell'e-commerce.



È stata poi approfondita quale fosse la loro esigenza specifica, il 35% ha indicato la volontà di migliorare il flusso di lavoro, il 15% il bisogno di facilitare l'accesso ai documenti aziendali ai dipendenti in smart working, il 10% ha dichiarato di voler dare ai clienti l'accesso alle risorse aziendali, mentre il 30% ha indicato come esigenza il miglioramento dei livelli di sicurezza in azienda.



Ciò ha permesso a Mr Key Shop di capire ancora meglio i problemi, le opportunità ma anche i metodi per ottimizzare i processi di lavoro e, al contempo, far sì che le aziende possano fare lo stesso.



Mr Key Shop e la digitalizzazione

“In Mr Key Shop, questi argomenti sono molto sentiti, in quanto l'azienda stessa è strutturata in maniera totalmente digitale e decentralizzata: i nostri dipendenti sono dislocati su tutto il territorio italiano e lavorano in smart working come standard. Abbiamo optato fin dall'inizio per il digital delivery come unico canale di distribuzione dei prodotti”, ha dichiarato Nicola Iorillo, CMO di Mr Key Shop.



“Il contributo che Mr Key Shop vuole dare è aiutare le PMI ad accelerare il processo di digitalizzazione intervenendo sui prezzi, proponendo prodotti digitali legittimi e originali a un costo ridotto.”, continua Iorillo.



Nella mission dell'azienda, ci sono obiettivi e temi ben precisi, come ridurre le disuguaglianze tra nord e sud, svincolando le opportunità di crescita dalle infrastrutture fisiche e dalle distanze, ma anche accelerare i flussi di lavoro, agevolando l'uso di strumenti moderni e performanti per l'elaborazione dei dati.



Mr Key Shop può essere un modello da seguire anche in termini di globalizzazione, nel senso di una maggiore accessibilità ad altri mercati con il conseguente vantaggio competitivo.



Fra i prodotti in catalogo, molti sono dedicati alla sicurezza dei dati e della privacy, che possono contribuire a una maggiore competitività.



L'azienda offre assistenza remota gratuita e in italiano per fornire supporto tecnico alle aziende. Mr Key Shop è Eco-Friendly. Vendendo solo prodotti digitali, non produce scarti e non contribuisce all’emissione di CO2 nell'atmosfera dovuta al trasporto con mezzi pesanti.



Infine, il risparmio economico rende i prodotti più accessibili, questo contribuirà all'accelerazione dei processi produttivi.



Per fare un esempio della politica dei prezzi di Mr Key Shop, è possibile acquistare Windows Server 2022 al costo di €579,99 contro un MSRP che supera i €999,00. Oppure Office 2021 Professional Plus al prezzo di €99,99 contro il prezzo di listino ufficiale di oltre €615,00.



Questa evoluzione digitale si estende anche ad altri contesti, come la famiglia (non solo per lo smart working ma anche per un uso consapevole e positivo degli strumenti digitali) e della scuola, dove i programmi di produttività come Office sono strumenti didattici sempre più importanti.