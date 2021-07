Digitalizzazione, sono Trento, Bolzano e Milano le province più mature

Alcune provincie come Milano, infatti, hanno ottenuto un ottimo score grazie all'alta concentrazione di aziende appartenenti a comparti ben digitalizzati, come la finanza e le assicurazioni. Ma nei casi, come quelli di Trento e Bolzano, ad esempio, le performance in termini di digital score non sono legate ad un'alta concentrazione nel territorio di aziende appartenenti a settori particolarmente virtuosi.

INDICE COMPLESSIVO DI MATURITÀ DIGITALE Loading...

La ricerca, infatti, mette in evidenza come le aziende con sede in Trentino Alto-Adige abbiano buone performance in termini di maturità digitale a prescindere dal settore in cui operano.

«Dalla ricerca emerge un enorme spazio di miglioramento digitale per tutti i settori - ha commentato l’autrice dello studio, Valentina Tortolini, Head of Research di ByTek - Le prime aziende che sapranno accelerare avranno ottimi benefici. Le priorità su cui concentrarsi sono tre.

La prima è il governo del dato digitale, infatti abbiamo riscontrato che troppe aziende non utilizzano ancora strumenti di analytics o comunque quelli che usano sono troppo basici, quando invece la capacità di conoscere i clienti target in modo profondo attraverso i dati di prima parte, quelli rilasciati direttamente dagli utenti sui siti delle aziende stesse, è ormai indispensabile e alla portata di tutti. La seconda è il presidio delle ricerche degli utenti su Google per sapere cosa e come cercano i clienti, individuare spazi lasciati liberi dalla concorrenza e conseguentemente comunicare e fare marketing efficacemente.

HEATMAP DELL'INDICE DI MATURITÀ DIGITALE Loading...

«La terza è l’esperienza dell’utente a livello digitale perché purtroppo ancora si prediligono scelte basate sul gusto e non sui dati e sulla performance. Da tutte e tre le aree di priorità appena descritte emerge che non ci può essere trasformazione digitale senza una preventiva trasformazione nell’utilizzo dei dati interni ed esterni da parte delle imprese. In questo senso l’accelerazione alla crescita oggi è offerta da soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale, accessibili in termini di costo anche per le aziende più piccole, senza necessità di assumere data scientist o pesare sui team IT già troppo carichi».