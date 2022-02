«Digitazon Tech School» lancia #ProjectGirls per valorizzare le donne nel mondo Tech

Ascolta la versione audio dell'articolo

Digitazon Tech School, in partnership con @Factanza, @TalkinPills e @Grls.it, lancia, in occasione della Giornata Mondiale delle Donne nella Scienza (11 Febbraio), la campagna #ProjectGirls, volta proprio alla valorizzazione delle donne nel mondo Tech. Un campo, quest'ultimo, dove ancora oggi la figura femminile risulta fortemente penalizzata e sottorappresentata. Iniziare a ridurre il Gender Gap e soprattutto dare maggior valore alla figura femminile nel mondo tech sono stati i due principali driver che hanno portato alla nascita della campagna #ProjectGirls. Attraverso quest'ultima Digitazon Tech School, in partnership con Factanza, Talk in Pills e Grls.it, metterà a disposizione delle prime 25 ragazze che si iscriveranno, entro il 31 marzo 2022, al corso per diventare Full Stack Web Developer, delle borse di studio del valore di 1.000€ l'una.

Carriere Stem

Sebbene, infatti, dietro ad alcune delle scoperte più rivoluzionarie nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica ci siano delle geniali menti femminili, esse costituiscono solamente il 27% della forza lavoro in tali ambiti. Questo è dovuto al fatto che più della metà delle ragazze, di fronte alla cruciale scelta del percorso universitario da intraprendere, spesso si autoesclude dalle carriere Stem. Tale scelta viene spesso dettata sia dalla mancanza di fiducia nei propri mezzi e di modelli di ruolo a cui ispirarsi, sia da una cultura inflessibile, escludente e dominata da stereotipi di genere che porta spesso ad etichettare tali campi come “prettamente maschili e non adatti alle donne”.

La campagna

Digitazon, attraverso la campagna #ProjectGirls, vuole dunque puntare alla valorizzazione della figura femminile in tali ambiti aprendo le porte della sua Tech School. Attraverso il suo corso per diventare Full Stack Web Developer, Digitazon punta a garantire ai suoi studenti l'acquisizione, in sei mesi, di tutte le competenze necessarie per poter entrare a testa alta nel mondo del lavoro e farsi notare fin da subito dalle migliori aziende del settore. Questo grazie soprattutto al suo modello di insegnamento, caratterizzato da lezioni 100% live con focus particolare sull'aspetto pratico, nonché alla sua rosa docenti, ricca di professioni ed esperti del settore. Un ulteriore valore aggiunto dell'offerta formativa di Digitazon Tech School è inoltre il suo Career Service post-corso dedicato, che ogni giorno si impegna a garantire agli alumni opportunità lavorative su misura per le loro esigenze tra le oltre 1200 aziende partner.