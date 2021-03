Digitouch si rafforza nell’e-commerce e punta sulla startup Ondeal

2' di lettura

Un rafforzamento nell’attività riguardante l’e-commerce, con l’acquisizione di una strartup in grado sostanzialmente di rendere fluido e ottimale nei risultati la pubblicazione delle offerte dei prodotti sui grandi marketplace: Amazon, Ebay, Aliexpress, ManoMano, Privalia, Zalando, ePrice, Wish e altri marketplace in alcuni dei principali Paesi europei (Italia Germania, Svezia, Olanda, Francia, Spagna e Polonia), con l'obiettivo di aprire a breve anche in Sud America e Medio Oriente.

L’operazione di acquisto

Digitouch – quotata all’Aim e player indipendente in Italia attivo nel digital marketing, specializzato nel “Mar-Tech”, ovvero nelle tecnologie di marketing e comunicazione a supporto delle vendite in ottica omnichannel – ha comunicato di aver sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione della startup innovativa Ondeal, titolare della piattaforma di gestione di marketplace 4Deal, «in grado di connettere prodotti di diversi brand con milioni di consumatori sui principali marketplace europei, gestendo ordini, operations e consulenza».

Un esborso da 1,2 milioni

Ondeal, si legge ancora nel comunicato, ha chiuso il 2020 con ricavi per circa 2 milioni e ha raggiunto il breakeven di bilancio. Digitouch intende acquisire dai venditori il 100% del capitale sociale di Ondeal. L'acquisto avverrà in 3 fasi con le seguenti modalità: 578mila euro al primo closing mediante acquisizione dai venditori di una partecipazione pari al 90,38% del capitale sociale, 320mila euro entro 9 mesi dal primo closing, tramite un aumento di capitale riservato all'esito del quale Digitouch risulterà titolare di una partecipazione ulteriore pari al 3,67%, mentre la terza fase per salire al controllo totale della società prevede l'acquisto del residuale 5,96% per un corrispettivo fino a 290mila euro in base alle performance economiche del 2023 (ricavi per circa 8 milioni e margine Ebitda margin compreso tra il 7 e il 10%).

Business unit in crescita

Quindi 1,2 milioni con un’operazione gestita interamente con mezzi propri. «Sulla base dei nostri forecast e delle stime di mercato – afferma Simone Ranucci Brandimarte, presidente del Gruppo da 39 milioni di ricavi nel 2019 – prevediamo che la nostra business unit e-commerce si rafforzerà significativamente nel prossimo triennio . L'obiettivo di questa acquisizione è aumentare il fatturato del nostro Gruppo in modo importante, fornire un servizio nuovo su questo segmento ai nostri oltre 150 clienti, in più siamo convinti che questa sia un'area fortemente abilitante per conquistarne di nuovi».

Il futuro legato ai marketplace

C’è un dato particolarmente significativo alla base di questa scelta strategica di Digitouch: a livello europeo la percentuale di e-commerce che transita dai marketplace è salita dal 18% del 2010 al 42% del 2020. Il futuro passa da qui. Dai marketplace e dalla capacità di gestire la propria presenza in modo strategico. Un futuro che si lega a doppio filo a una crescente complessità sul fronte tecnologico e del marketing. «Proprio questi sono i punti di forza del nostro Gruppo - sottolinea Simone Ranucci Brandimarte -. La nostra proposta di servizi oggi si fonda su tre pillar: marketing, tecnologia ed e-commerce che, con questa acquisizione, andiamo ad ampliare ulteriormente».