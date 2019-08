Governo M5S-Pd: favorevoli gli elettori, scettici i militanti La durata del governo è legata soprattutto al fatto che nessuno dei due alleati esca perdente a livello elettorale. La necessità che nel programma ci sia equilibrio tra i temi dell’uno e dell’altro di Roberto D'Alimonte

3' di lettura

Le crisi politiche, così come quelle economiche, creano spesso nuovi scenari. È quello che sta succedendo in questa fase convulsa della nostra vita politica.

Il dato più importante del sondaggio pubblicato domenica 25 agosto sul Sole 24 Ore non è il calo di cinque punti nella stima delle intenzioni di voto della Lega. È il fatto che oggi la maggioranza assoluta degli elettori del Pd (62%) e la maggioranza relativa di quelli del M5s (43%) sono disponibili ad accettare un governo formato dai due partiti. Non era così fino a poco tempo fa. È la crisi e lo scontro con Salvini che hanno avvicinato i due elettorati. La stessa cosa però non è ancora avvenuta, quanto meno non nella stessa misura, a livello di militanti.

CHE FARE ORA? Secondo Lei ora si dovrebbe...

Questo è vero soprattutto all’interno del Movimento. Su questo non abbiamo dati, ma solo dichiarazioni e impressioni ricavate dai social media. A differenza dei suoi elettori, la base militante del Movimento fa più fatica a digerire un accordo di governo con un partito che ha rappresentato per anni l’antitesi del Movimento . In un certo senso si può dire che il M5s è nato contro il Pd che era visto come parte integrante di un sistema da abbattere.

LEGGI ANCHE / M5S al giro di boa: sul tavolo anche il voto su Rousseau all'eventuale intesa col Pd

Ma agli albori il M5s era un fenomeno di nicchia. Poi è diventato un movimento di massa. Una trasformazione così rapida che ha sorpreso i suoi stessi protagonisti. Alle elezioni del 2013 ha preso più di 8 milioni di voti, diventando di punto in bianco il primo partito italiano. Cinque anni dopo gli elettori sono diventati addirittura più di 10 milioni. Oggi sono molti meno, ma sempre tanti e più del 40% di loro preferisce un governo con il Pd ad altre soluzioni. Molti dei militanti però sono ancora quelli di una volta. L’imprinting iniziale è difficile da modificare. Per questo un voto tramite Rousseau su un eventuale accordo con il Pd è un problema. Sulla piattaforma non votano i milioni di elettori del M5s ma qualche migliaio di militanti.