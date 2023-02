Dils compra una società in Olanda e inaugura l’espansione all’estero

Ascolta la versione audio dell'articolo

È il primo passaggio sulla strada internazionale. Dils, società di advisory del real estate in rapida crescita, ha acquistato la maggioranza della società olandese di servizi immobiliari Van Gool Elburg Vastgoedspecialisten come prima tappa per l’espansione all’estero. Van Gool Elburg nasce nel 2004 dalla fusione tra Van Gool & Partner e Joseph Elburg Maklaars ed è un nome consolidato da oltre 45 anni nel settore immobiliare olandese. Tre le linee di business attive della realtà che si chiamerà Dils Netherland - leasing, tenant representation e investments - alle quali si affiancheranno logistica, residenziale e hospitality. Quest’ultima divisione è stata appena lanciata in Italia.

I due mercati immobiliari presentano alcune affinità, in primis nei volumi di investimento che nel 2022 sono stati pari a 14 miliardi di euro in Olanda e 12 miliardi in Italia. A trainare il settore in tutti e due i Paesi è il segmento uffici, seguito dalla logistica. L’anno scorso Dils ha gestito in Italia transazioni immobiliari per il valore di oltre quattro miliardi di euro.

«Il nostro impegno sarà rivolto a metter a fattor comune il nostro know-how e le tecnologie sviluppate per supportare il management team locale ad accelerarne la crescita - dice Giuseppe Amitrano, ceo di Dils -. Siamo già pronti per l’ingresso nei prossimi mesi in altri Paesi europei, il nostro obiettivo è diventare il nuovo player internazionale, smart e alternativo nell’attuale scenario del real estate europeo».

«Dils è l’acceleratore di crescita che stavamo cercando - spiega Ron van den Berge, partner di Van Gool Elburg -. La rete internazionale di Dils Group, insieme alla loro esperienza nel campo dell’innovazione e della tecnologia, consolida la nostra proposta verso i clienti e rafforza la nostra capacità di attrarre talenti».

Dils ha oggi un team di oltre 200 professionisti e uffici a Milano, Roma e Amsterdam.