Dils: volumi a sei miliardi per l’immobiliare non residenziale

Vivace la pipeline di nuove operazioni sul mercato di Roma, la cui chiusura è attesa nei prossimi mesi. Il prime net yield vede un ritocco al rialzo, sfiorando il 4,0% a Milano e il 4,5% a Roma. Il mercato romano continua ad evidenziare una crescente domanda di spazi di elevata qualità, a fronte di una disponibilità limitata di prodotto di grado A e A+: tale scenario ha contribuito all’aumento del canone prime, che nell’ultimo trimestre dell’anno ha toccato i 580 €/mq/anno.

Il segmento Living, con investimenti pari a quasi 200 milioni di euro nel trimestre, di cui quasi il 90% concentrati a Milano, e un totale di 730 milioni di euro nel corso dell’anno, continua ad accrescere il proprio peso all’interno del panorama italiano (12% dei volumi investiti). Seppur condividendo il generale calo rispetto alle performance del 2022, l’interesse da parte di sviluppatori e investitori per questa asset class si consolida di trimestre in trimestre. Il residenziale ha visto un ridimensionamento delle transazioni: il numero è stato di 508.000 unità nei primi nove mesi del 2023 (-11,8% rispetto al 2022, l’anno record). Il rallentamento è dovuto principalmente all’aumento dei tassi di interesse che ha reso più difficile l’accesso al credito. In questo segmento cresce il settore del build to rent con operazioni a Milano e in altre città italiane,

Rimane vivace il settore Hospitality che attira grandi investitori e catene alberghiere non ancora presenti in Italia o intenzionate a espandersi nel paese. Nel solo quarto trimestre sono stati 600 milioni gli investimenti che ne fanno il miglior trimestre negli ultimi due anni. Il 2023 si chiude quindi in decisa ripresa con un volume totale di circa 1,1 miliardi di euro, risultando una delle asset class in minore contrazione rispetto al 2022. Molte le indiscrezioni che si rincorrono su nuove acquisizioni, come l’operazione della vendita del Castello di Urio al gruppo francese Lvmh, trattativa confermata dal brand Belmond che dovrebbe gestire il futuro hotel.

E infine il Retail, che dopo molto tempo nel dimenticatoio rialza la testa e registra il miglior trimestre degli ultimi due anni, con circa 460 milioni di euro investiti che permettono all’asset class di raggiungere un volume annuo di circa 700 milioni di euro grazie soprattutto a un mix di portafogli out of town, ma anche al ritorno di significative transazioni del segmento dei centri commerciali e dell’high street milanese.

Il settore Alternative chiude l’anno con volumi di quasi 900 milioni di euro. È stato in particolare il segmento Healthcare a mostrare una crescita degli investimenti (circa 600 milioni di euro), più che raddoppiando il risultato del 2022 e incrementando notevolmente il proprio peso all’interno del mercato italiano, dal 2% al 10% del totale dei capitali investiti.